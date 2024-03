Újabb rettenetes fegyvert vetnek be az oroszok Ukrajnában – konkurenciát kap a HIMARS

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) kutatóintézet szerint egy irányított siklóbombáról, illetve az abból kifejlesztett cirkálórakétáról van szó. A FAB UMPB-nek (magyarul közepes hatótávolságú siklóbomba) nevezett fegyver egy hagyományos, gravitációs bomba feljavított változata. Az orosz hadseregben nagy számban meglévő bombára olyan készletet szerelnek, amely mozgó irányítófelületekből és a leoldást követően kinyíló szárnyakból áll. Az irányítást a GPS orosz megfelelőjével, a GLONASS navigációs rendszerrel végzik. A viszonylag alacsony költségekkel előállítható javítókészlettel az egyszerű, gravitációs bombákat precíziós fegyverré lehet átalakítani, hasonlóan az amerikai JDAM siklóbombákhoz.

Az ISW idézte az ukrán Tavria operatív-stratégiai harccsoport szóvivőjét, aki szerint az oroszok leggyakrabban az 1500 kilogrammos bombákból átalakított fegyvereket vetik be ellenük. Dmitro Lihovij százados elmondta, hogy vasárnap, a Donyeck megyei Mirnohradot támadták az oroszok három ilyen siklóbombával, amelyekről a pusztításuk alapján először azt hitték, hogy Sz-300 légvédelmi rakéták lehettek.

Az amerikai kutatóintézet emlékeztet rá, hogy az oroszok ez év elején már bevetettek hagyományos légiaknákból átalakított siklóbombákat, de azok a fegyverek nem voltak irányhatók, csupán annyiban különböztek a gravitációs bombáktól, hogy messzebbről lehet leoldani ezeket. Most viszont már műholdas vezérlésük is van, ami rendkívül pontos csapásokat tesz lehetővé. Az ISW egy orosz hadibloggerre hivatkozva azt közölte, hogy az inváziós erők a régebbi gravitációs bombák helyett egyre inkább az újabb irányított fegyvereket fogják bevetni.

Ugyanakkor a Defence Express arról számolt be, hogy létezik az új fegyvernek egy UMPB D-30SN jelű változata is, amelynél a hagyományos bombához nemcsak irányítósíkokat, szárnyakat és vezérlést csatolnak, hanem egy kisebb rakétahajtóművet is. Ezzel a portál szerint lényegében egy olcsó, egyszerűen gyártható cirkálórakétát hoztak létre az oroszok, hasonlóan az amerikai GLSDB-hez. Ahogy arról korábban már az Infostart is beszámolt, a Boeing mérnökei egy, a hadrendből kivont tüzérségi rakéta hatóművét applikálták össze a JDAM szárnyasbombával, így hozva létre egy viszonylag olcsó, precíziós fegyvert, amit akár konténerekből is ki lehet lőni.

