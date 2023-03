Brutális veszteségek Bahmutban: az ukránok nem adják fel, az oroszok nem állnak meg

A közösségi médiában megjelent információk szerint kudarcba fulladt az ukránok ellentámadása, amelynek az lett volna a célja, hogy megtörjék a Bahmut körül egyre szorosabb orosz ostromgyűrűt.

Ellenben a Reuters podcastjában megszólaltatott brit katonai szakértő azt mondta: a védekezés annyira kimerítette az ukránokat, hogy még mindig nem tudták megindítani azt az ellentámadást, amire a Nyugat már régóta vár.

? Today in 10 mins on Reuters World News podcast: Endgame in Bakhmut? Ukraine digs in to defy Russian victory https://t.co/aB4NowWQaX pic.twitter.com/NPe74ZHrGl — Reuters (@Reuters) March 7, 2023

A városba küldött egyik orosz tévés újságíró arról számolt be, hogy már szinte az egész települést az ő katonáik uralják, bár a védők még néhány állásban kitartanak a belvárosban, ahol házról házra folyik a harc. Azt is mondta, hogy a Bahmutba vezető minden szilárd burkolatú utat már az oroszok ellenőrzik, így az ukránok csak földutakon keresztül tudják elszállítani sebesültjeiket és némi utánpótláshoz juttatni a városban harcoló alakulataikat.

One of the few remaining supply routes into Bakhmut, the defence of which is looking less tenable by the day. Second half of the video is a good indicator of why the lads are always asking for 4x4s pic.twitter.com/8PUcmcnAQt — Seveer of the 95th rifles ???? (@Seveerity) March 7, 2023

Ezzel szemben a Reuters arról számolt be, hogy az ukránok még nem adták fel a várost. Csapataik Bahmuttól nyugatra megerősítették az állásaikat, amelyekből adott esetben fedezni tudnák a visszavonulást is. Egyelőre azonban erről még nincs szó. Sőt, a hírügynökség idézi Volodimir Zelenszkij elnököt, aki közölte, hogy a hadsereg minden vezetője egyhangúlag Bahmut feladása ellen van. Az elnök azt is közölte: utasította a vezérkari főnököt, hogy küldjön megfelelő csapaterősítést és ellátmányt Bahmut védőinek.

A brit hírszerzés legfrissebb jelentésében is azt állítja, hogy az ukránoknak a súlyos veszteségek ellenére sikerült megszilárdítaniuk a városban lévő pozícióikat. Az oroszok lerombolták azt a hidat, amely még az ukránok kezén lévő egyetlen ellátási útvonalon volt, így a védők utánpótlása tovább nehezedett. A brit titkosszolgálat ugyancsak beszámolt a Wagner zsoldos csapat vezetője és az orosz védelmi minisztérium között egyre mélyülő válságról. A brit híreszezés napi jelentése az ukrajnai háborúról, 2023.03.07. Forrás:Twitter

Jevgenyij Prigozsin ismét arra panaszkodott, hogy katonáinak fogytán a lőszere. Közölte: hiába kilincselt az orosz hadsereg vezetőinél, nem kapott ígéretet a lőszerellátás fokozására. Márpedig a zsoldosvezér szerint enélkül nem lesznek képesek bevenni a várost.

A Bahmutot védő egyik ukrán dandár szóvivője is arról számolt be, hogy a védőknek ugyancsak fogytán a lőszerük. Mint mondta, a hónapok óta tartó heves harcok és a szinte szakadatlan ágyúzás mind a védők, mind a támadók kimerítették a készleteket. Azt is közölte, hogy mindkét oldalnak hatalmasak az emberveszteségeik.

Ezzel kapcsolatban a Reuters idézte az ukrán hadsereg parancsnokságát, amely szerint az elmúlt huszonnégy órában legalább ezerhatszáz orosz katona esett el, ami a háború kitörése óta a legmagasabb vesztesége volt a támadóknak. Az ukránok azt is jelentették, hogy legalább száznegyven orosz támadást vertek vissza huszonnégy óra alatt. A hatalmas veszteségek dacára az oroszok szinte folyamatosan támadják Bahmutot. A hírügynökség azonban megjegyzi, hogy ezeket az adatokat független források nem erősítették meg.

Ferocious fighting in #Bakhmut as armor (almost certainly #Ukrainian) ploughs through ruined houses spraying fire everywhere. Only a 20 second fragment - extrapolate for one full day, then a week, then 8 months. Hell on earth but making the #Russians pay dearly for every meter. pic.twitter.com/CheV2oVRW3 — Stepan Gronk (@StepanGronk) March 7, 2023

Olekszij Danilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára is cáfolta azokat az értesüléseket, hogy az orosz hadsereg körülzárta Bahmutot, ugyanakkor elismerte, hogy egyre nehezebb a katonai helyzet a Donyeck megyei városa körül – írja a Korrespondentre hivatkozva a karpathir.com.

„Az ukrajnai harcok legforróbb pontja jelenleg Bahmut városa” – nyilatkozott Danilov az egyik országos tévécsatornának. Hozzátette: az orosz csapatok továbbra is megpróbálják körülvenni a települést, ám ezek a kísérletek eddig kudarcba fulladtak, Bahmut nincs körülzárva

Roman Szvitan, az ukrán hadsereg tartalékos ezredese az Espreso TV-nek arról beszélt, hogy mindenképpen tartani akarják Bahmutot, mert így meg tudják akadályozni az oroszok előretörését Szlovjanszk, Kramatorszk és Druzskiva felé. Ezek a legfontosabb települések a Donyeck régió nyugati részén. A hadihelyzet a kelet-ukrajnai Bahmut város körül 2023. március 7-én. Forrás:Twitter/Malinda

Ugyanakkor a Reuters idézi a washingtoni Insitute for the Study of War (ISW) biztonságpolitikai kutatóközpont véleményét, amely szerint szerint a fokozatosan, harcolva visszavonulás hasznosabb lehetne az ukránoknak, mint a város minden áron való megvédése. Az amerikai szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a Bahmut körüli harcokban nemcsak a Wagner csoport, hanem az orosz hadsereg legképzettebb alakulatai is felmorzsolódnak. Moszkva nehéz döntés elé került: vagy feladja a város ostromát, vagy azt kockáztatja, hogy megsemmisülnek az orosz haderő legnehezebben pótolható, elit egységei.

Az Egyesült Államok védelmi minisztere is arról beszélt, hogy Bahmutnak már inkább csak jelképes és nem katonai jelentősége van. Lloyd Austin szerint még ha a város el is esne, ez akkor sem jelentené feltétlenül, hogy az oroszok olyan győzelmet arattak, amely megváltoztatná a háború menetét.

Nyitókép: Forrás:Twitter/Peachpink V.2