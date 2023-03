Egy T-34-esen lobog a Wagner-zászló Bahmutban - videó

A Wagner csoport katonái kitűzték zászlajukat a Zabakhmutka kerületben található II. világháborús emlékműnél.

Ez a térképek alapján Bahmut keleti részében található.

Wagner forces plant their flag at the Tank monument in Zabakhmutka district. This confirms what has happened the last couple of days, AFU has retreated from the eastern district and took better defensive positions west of the Bakhmutovka river.



?48.59387608759025,… https://t.co/Cy93N3sCrL pic.twitter.com/xPRbNQ2QaB — NOËL ?? ?? (@NOELreports) March 6, 2023