Egymilliárd eurós lőszercsomagot küld az EU Ukrajnának

Az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatás új lépcsőfokaként az Európai Unió azt fogja javasolni, hogy egymilliárd eurót különítsenek el lőszergyártásra- és beszerzésre, különösen 155 mm-es tüzérségi lövedékekre – írja a Politico, uniós dokumentumokra hivatkozva.

A hirado.hu cikke szerint az EU egy kormányközi pénzalapon, az Európai Békekereten keresztül segíti Ukrajna fegyverellátását, amelyből az ukránoknak fegyvert exportáló országoknak fizetnek visszatérítést. Az eszközből eddig 3,6 milliárd euró katonai segélyt folyósítottak a megtámadott országnak. Tavaly decemberben pedig a tagországok úgy döntöttek, 2023-ig további kétmilliárd euróval növelik a finanszírozást.

Az EU most nagy hangsúlyt kíván fektetni a tüzérségi lőszerekre. Erre van szükségük ugyanis az ukrán erőknek, ennek érdekében jön az egymilliárd eurós „rendkívüli támogatási csomag” – olvasható az említett dokumentumban –, amelynek középpontjában a lőszerek szállítása áll.

A 155 mm-es tüzérségi lőszer egy igen elterjedt, NATO-szabvány szerinti lövedéktípus, mely alkalmazható többek között a németek által átadott Panzerhaubitze 2000 önjáró tarackhoz.

Az uniós dokumentum az európai ipari termelés felpörgetését is előirányozza, amely a háború által megkövetelt ütemben próbál lőszert előállítani.

Van a finanszírozási javaslatnak egy másik része is, mely az „önkéntes pénzügyi hozzájárulás” nevet viseli, és a brüsszeli lap szerint egy lehetséges kiutat kínál azon országok számára, amelyek nem vesznek részt a programban, mint például a semleges Ausztria, és Magyarorszá. Azt is hangsúlyozza a dokumentum, hogy figyelembe veszik az egyes országok sajátos jogi korlátait, valamint felvázolja annak lehetőségét is, hogy „konstruktív módon tartózkodjanak a halálos segítségnyújtási intézkedésektől”.

Az ügy sürgősségére való tekintettel a projektmegállapodást legkésőbb márciusban szeretnék aláírni, a szerződéseket pedig április vége és május vége között kell megkötni.

A Politico információi szerint a dokumentumot a védelmi miniszterek a jövő héten Stockholmban tartandó informális találkozón vitatják majd meg, és várhatóan március 20-án a Külügyek Tanácsa hivatalosan is elfogadja.

Nyitókép: MTI/AP/Libkos