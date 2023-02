Lengyel Leopardokat vélnek látni Bahmutnál

Német gyártmányú Leopard harckocsikat láttak az ostromlott kelet-ukrajnai város, Bahmut közelében – írja a Guardian a Donyecki Népköztársaság tanácsadója, Yan Gagin kijelentései alapján. Ezt a Telex adta közre.

A Twitteren hasonló információt osztottak meg Denis Pushilin elnök tanácsadójára hivatkozva. Nem zárható ki, hogy a fenti hírforrásra alapozzák ott is a bejegyzést.

?? Leopard tanks are now confirmed to be in #Bakhmut, An advisor to DPR head Denis Pushilin has confirmed.



A huge boost to the ?? Armed Forces. #Russia #Ukraine