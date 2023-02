Bíróságon ítéltek el egy autós trükköt, sok tulajdonost érinthet

Egy újabb kiskaput zárhatnak be a kibocsátási értékek körüli trükközések kapcsán, és a vihar középpontjában ismét a Volkswagen áll – írja a villanyautosok.hu.

A cikk felidézi, hogy 2021-ben volt már egy AdBlue botrány, amikor kiderült, hogy a nagy német autógyárak megállapodtak a füstgáztisztítással kapcsolatos technikai fejlesztések kölcsönös befagyasztásában, amit az EU milliárdos büntetéssel sújtott.

Emellett azonban régóta a kritikák kereszttüzében áll az úgynevezett Thermosfenster, ez arra a motor üzemmódra utal, amikor a motor védelme érdekében bizonyos körülmények, jellemzően alacsony hőmérséklet esetén a gyártó vezérlője legálisan kikapcsolhatja a kibocsátási értékek csökkentésére beszerelt technológiákat. A hivatalos magyarázat szerint a motor károsodhatna, ha ezek ekkor is üzemelnének.

Csakhogy a megoldással kapcsolatban már korábban is beperelték a Volkswagent, például Ausztriában, de az autógyártó peren kívüli egyezséget kötött az elégedetlen tulajdonosokkal. Most viszont Németországban a Deutsche Umwelthilfe (DZH) környezetvédő szervezet nem is elsősorban a Volkswagent, hanem azt a hatóságot (KBA) perelte, amely engedélyezte a trükközést. Az első fokú ítélet a környezetvédőknek adott igazat, a Thermofenster ebben a formában nem legális a bíróság szerint, mivel az autógyártó a lehetséges legrosszabb eshetőségekre hivatkozik, de ezek a körülmények nem állnak fenn.

A Thermofenster rendszer évek óta a viták kereszttüzében áll, a kritikusok szerint ugyanis a cégek visszaélnek ezzel a lehetőséggel és az autók motorjai túl sokszor és túl sokat élnek a kivétellel, így pedig, különösen télen, rövid utak esetén, folyamatosan a megengedett károsanyag-mennyiség többszörösét juttatják a levegőbe.

A perbe az eljárás során bevonták az autógyártót is. A Volkswagen még nem döntött a következő lépésekről, megvárják a bíróság írásos indoklását. Ha fellebbezésre kerül sor, az ügy rögtön a szövetségi közigazgatási bírósághoz kerülhet.

