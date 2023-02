Évforduló: üzentek Ukrajnának az EU-s külügyminiszterek, egy kivétellel

A háború első évfordulóján az Európai Unió országainak külügyminiszterei videoüzenetben fejezték ki támogatásukat és szolidaritásukat Ukrajnával. A felvételt a tárcavezetők hétfői ülését követően mutatták be - írja a Népszava.

A lap megjegyzi, hogy egy hiányzó azonban van. Szijjártó Péter ugyanis nem vett részt az ülésen, de hiányzott róla osztrák kollégája, Alexander Schallenberg is, utóbbi mégis szerepel a videóban, mert előre rögzítette az üzenetét. A magyar politikust egyik államtitkárára, Sztáray Péter "helyettesítette".

„Bátorság, tisztelet, méltóság, szabadság, hazaszeretet, szolidaritás…” A külügyminiszterek a videóüzenetben ezekkel a szavakkal küldtek biztatást az ukránoknak.

A magyar államtitkár üzenete a „sokszínűség” volt.

One year ago, Russia unleashed a brutal aggression against #Ukraine. Thinking it can invade its peaceful neighbour. But it failed.



The EU stands in support of #Ukraine. Our commitment to the European future of Ukraine remains unwavering.



Our joint message: pic.twitter.com/jM0dpjw6qe