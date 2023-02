Magyar–ukrán kapcsolatok: viharos idők

Bár a rendszerváltozás után kifejezetten jól indult, mára viharossá vált Ukrajna és Magyarország kapcsolata.

"A viszony az intenzív ukranizációs törekvések miatt romlott meg, ezek ugyanis a magyar kisebbség életére is negatívan hatottak" – foglalta össze legfrissebb elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, Szigethy-Ambrus Nikoletta.

Ismert, Ukrajna 1991 augusztusában kiáltotta ki függetlenségét, ezt követően Magyarország és Lengyelország voltak az első államok, amelyek ezt elismerték, Magyarország pedig december 3-án elsőként nyitott külképviseletet Kijevben.

"Ezután dinamikus párbeszéd indult a két ország között, és 1995-ben sikerült megkötni a magyar–ukrán alapszerződést is, amely a határok sérthetetlenségén túl előirányzott gazdasági és kulturális együttműködéseket. Ebben már előtérbe kerültek a

kisebbségvédelmi intézkedések

is, a kárpátaljai magyarság jogainak védelme, illetve a Magyarország területén élő ukrán kisebbség védelme is" – idézte fel az elemző.

2004 és 2014 közé datálható az az időszak, amely meghatározó az ukrán–magyar kapcsolatokban.

"Függetlenül attól, hogy a narancsos forradalom idején belpolitikai válság volt Ukrajnában, valamint ezt később az orosz–ukrán gázviták és gazdasági válság is terhelte; Magyarország és Ukrajna között a viszony továbbra is együttműködő volt, ezt szimbolizálta a 2007-ben bevezetett kishatárforgalmi rend is. Viszont

2009-től egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az ukrán egynyelvűsítések,

és ez a diplomáciában is meghatározóvá vált, valamint a 2011-ben életbe léptetett egyszerűsített honosítási eljárás miatt előtérbe kerültek a kettős állampolgárság kérdései is, amit Ukrajna alkotmánya a mai napig nem ismer el" – húzta alá Szigethy-Ambrus Nikoletta.

Aztán 2012-ben és 2017-ben is jött egy-egy nyelvtörvény – ezekre rakódtak az oktatási törvények problémái –, ami egyre növelte a feszültséget a két ország között, Ukrajna pedig még inkább az egynyelvűsítésre törekedett. Ez persze leginkább az orosz nyelv visszaszorítását szolgálta, de nyilvánvalóan a magyar kisebbséget is érintette.

"A 2012-es nyelvtörvény még viszonylag nagyobb szabadságot biztosított volna a kisebbségi nyelvhasználat szempontjából, mindazonáltal ezt a 2014-es események hatására hatályon kívül helyezték, 2016-ban pedig egy olyan új törvényt készített elő az ukrán parlament, amely

a magánéleti szintig kezdte visszaszorítani a kisebbségi nyelvek használatát.

Ezt követően fokozatosan korlátozták a nyelvhasználatot az audiovizuális médiában, illetve 2017-ben elfogadták az új nyelvtörvényt, amelyet a velencei bizottság, az EU, Ukrajna szomszédos államai és az ENSZ emberi jogi tanácsa is vitatott.

Mióta pedig a háború kitört egy évvel ezelőtt, ezek a feszültségek a szakértő szerint "sokat változtak".

"Függetlenül ettől Magyarország folyamatosan támogatja az ott élő magyarságot, a fennmaradásuk, a kulturális fennmaradás érdekében, illetve olyan gazdasági intézkedéseket hoz – ilyen az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program –, amely segítségével az itt élő magyarok a szülőföldjükön találhatják meg a megélhetést" – mutatott rá Szigethy-Ambrus Nikoletta.

Hozzátette, azért a két ország kereskedelmi kapcsolatai élénkek voltak, ezekre nem nyomta rá a bélyegét a nyelvtörvény és a kisebbségi retorziók.

"2020-ban a magyar export 1,87 százalékát Ukrajna adta, ez durván 2,2 milliárd dollár. Magyarország jellemzően

elektronikai eszközöket,

gyógyszereket,

gépjárműveket

műanyagtermékeket

exportál Ukrajnába, visszafelé pedig 1,55 milliárd dollárt tett ki az export értéke,

elektronikai eszközök,

energiahordozók

faáru és

állati takarmány

formájában."

Nyitókép: Köd a Kárpátokban, az Egreshát felől fotózva a Perecsenyi járásban, Kárpátalján 2020. november 10-én. MTI/Nemes János