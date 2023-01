Egy fegyveres egy iskolában, egy másik farmokon gyilkolt

Kaliforniában hétfőn, San Francisco közelében két helyszínen hét embert ölt meg feltehetően ugyanaz az elkövető - jelentette a helyi média hatósági közléseket idézve.

San Mateo megye seriffjének hivatala, amelyhez Half Moon Bay városa tartozik, ahol a súlyos bűncselekményeket elkövették, a Twitteren arról számolt be, hogy a gyanúsítottat őrizetbe vették. A lakosság már nincs veszélyben.

A seriff hivatala korábban azt írta, hogy a rendőrök egy több emberéletet követelő lövöldözésre reagáltak.

Az ABC és az NBC helyi tévécsatornák közlése szerint két közeli farmon történt lövöldözés. Az ABC szerint egy nyolcadik áldozat súlyosan megsebesült. Egy helyi tisztviselő közlése szerint

az áldozatok kínai mezőgazdasági munkások.

A két tévécsatorna bemutatta, ahogy őrizetbe vették a Zhao Chunliként azonosított, 67 éves férfit. A felvételek szerint egy mellényt és világosszürke sapkát viselő ázsiai férfit bilincseltek meg, majd több rendőr elvezette.

Az NBC szerint a férfit a Half Moon Bay-i rendőrőrs parkolójában vették észre a járművében, és egy fegyvert találtak az autójában. Nőtt a halálos áldozatok száma Az újabb gyilkosságokat kevesebb mint 48 órával azután követték el, hogy egy ázsiai fegyveres embereket gyilkolt egy táncteremben a szintén kaliforniai Los Angeles mellett, Monterey Parkban. Az áldozatok száma már 11; egy további páciens állapota "komoly", két másik viszont már jobban van. A 72 éves férfi, akit Huu Can Tranként azonosítottak, a szomszédos Alhambra városában is bement egy szórakozóhelyre, de ott a vendégek már el tudták tőle venni a fegyvert. Az elkövető elmenekült a helyszínről, majd vasárnap délután végzett magával, amikor a rendőrség különleges egysége körbe vette járművét. A tett indítékát továbbra is homály fedi.

Joe Bident tájékoztatták a Half Moon Bay-i történtekről - számolt be az amerikai elnök szóvivője, Karine Jean-Pierre a Twitteren. Az elnök felkérte a szövetségi bűnüldöző szerveket, hogy minden szükséges segítséget adjanak meg a helyi hatóságoknak - tette hozzá.

Lövöldözés volt egy magániskolában is

Két diák életét vesztette, egy tanár pedig megsebesült hétfőn az amerikai Iowa állambeli Des Moines városának egyik magániskolájában történt lövöldözésben - közölte a helyi rendőrség.

A rendőrséget helyi idő szerint délután egy órakor riasztották a belváros peremén található oktatási intézményhez, ahol éppen egy oktatási programot szerveztek a problémás fiatalok számára, amit Will Holmes (művésznevén Will Keeps) rapper hívott életre Starts Right Here (Itt kezdődik) néven.

A helyszínen két válságos állapotban lévő diákot megpróbáltak újraéleszteni, azonban később kórházban belehaltak sérüléseikbe. A tanárt súlyos sérülésekkel szintén kórházba szállították.

Nagyjából 20 perccel a lövöldözést követően a rendőrség a közelben megállított egy járművet és őrizetbe vett három gyanúsítottat, egyikük elmenekült, de egy kutyás egységgel sikerült elfogni.

Egy szemtanú, akinek irodája az iskola közelében található, a Des Moines Register című lapnak arról számolt be, hogy látott valakit elfutni a helyszínről nyomában rendőrökkel és járőrkocsikkal.

"Minden bizonnyal ez egy célzott incidens volt. Nem volt véletlen" - hangoztatta Paul Parizek rendőr.

(A nyitóképen: Virágot hagy egy nő a holdújévi fesztiválon elkövetett tömeggyilkosság helyszíne, a Star Dance Studio táncklub közelében a kaliforniai Monterey Parkban 2023. január 22-én, a támadás másnapján.)

Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong