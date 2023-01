Az utolsó három nap hozott fordulatot a Cosa Nostra-főnök elfogásában - videó

Maurizio De Lucia palermói államügyész hangsúlyozta, hogy Matteo Messina Denaro letartóztatásával "az Olasz Köztársaság részlegesen ugyan, de lerója adósságát a maffia áldozatai iránt". Úgy vélte, hogy egy ennyire veszélyes bűnöző elfogása erőszak és bilincselés nélkül demokratikus országra utal.

Megjegyezte, betegsége ellenére Matteo Messina Denaro letartóztatása első óráiban nem nyújtott olyan benyomást, miszerint egészségi állapota összeegyeztethetetlen lenne a börtönnel. Kiemelte, hogy a maffiavezér elfogása nem jelenti a bűnszervezet legyőzését.

A helyettes-államügyész Paolo Guido hozzátette, hogy a letartóztatás pillanatában a maffiavezér luxuscikkeket viselt, példaként említette a 35 ezer eurót érő karórát, melyet egy ismert svájci márka személyre szabva gyárt a megrendelőknek.

A sajtókonferencián feltárták Matteo Messina Denaro elfogásának néhány részletét, melyek szerint a hosszú nyomozás

Matteo Messina Denaro családtagjai és közeli emberei telefonjait hónapok óta szünet nélkül lehallgatták: a személyek tisztában voltak ezzel, ezért megpróbáltak egymással rejtjelesen beszélni, de azt nem tudták eltitkolni, hogy a maffiavezér beteg és kórházi kezelésre szorul. Ez jelentett fordulatot, mivel a hatóságok nekiláttak ellenőrizni a rákos betegséggel kezelt, hasonló korú férfi betegeket: így akadtak rá egy Andrea Bonafede nevű betegre, aki az utóbbi két évben hat alkalommal is megfordult a palermói La Maddalena klinikán. Az igazi Bonafede azonban mint kiderült nem volt beteg, a nevét viselő személy pedig megfelelt a Matteo Messina Denaróról készített fantomképeknek.

A klinika épületét és környékét a csendőrség speciális egysége (Ros) már hétfő kora reggel hermetikusan lezárta: a közölt videofelvételek szerint Matteo Messina Denarót a klinikához közeli egyik utcában, egy bár küszöbén vették őrizetbe.

Egy csendőr megközelítette, személyazonosságát tudakolva, ő pedig megértve a helyzetet közölte: "Matteo Messina Denaro vagyok".

