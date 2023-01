Halálos áldozatokkal járó robbanás volt egy kínai vegyi üzemben - videó

A Pancsin külterületén lévő üzemben vasárnap történt a robbanás. A helyi önkormányzat által közzétett fotók szerint az üzemben lángok csaptak fel, és sűrű fekete füst szállt fel. A hatóságok arról számoltak be, hogy a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tüzet, a helyi környezetvédelmi hivatal pedig ellenőrzi, hogy nem került-e mérgező anyag a levegőbe.

2015-ben az északkelet-kínai Tiencsin kikötői negyedét rázta meg óriási detonáció egy vegyszerraktárban. A robbanásnak 173 halálos áldozata volt. A vizsgálat eredményeként korrupcióval vádoltak meg több helyi illetékest, akik kenőpénzért cserébe figyelmen kívül hagyták a biztonsági szabályokat.

#China. Explosion and fire at a chemical plant in the city of Panjin, Liaoning province pic.twitter.com/upOWDZW3xt — Cheap Politics (@CheapPolitiks) January 15, 2023