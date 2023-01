Mi történne, ha Kína nekimenne Tajvannak? – itt a modellezés eredménye

Jelentős áldozatok árán, de legyőzné a Kínai Népköztársaság haderejét a Kínai Köztársaság (Tajvan), ha az Egyesült Államok és Japán is segít a sziget védelmében, ahogy ígérték – derül ki mindez egy háborús szimulációból, melyet az amerikai Center for Strategic and International Studies futtatott le. A Bloomberg cikkét a Portfolio szemlézte.

Többféle forgatókönyvet modelleztek, abból indultak ki, hogy Tajvan nem adja meg magát, és az Egyesült Államok mellett Japán is segít a sziget védelmében. A modellezésben több nyugalmazott amerikai főtiszt és védelmi minisztériumi tisztségviselő is részt vett.

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint

a Népi Felszabadító Hadsereg elsöprő bombázással indítaná a támadást, azonban nem tudnának hídfőállást kialakítani, miután partra szállt,

mivel a tajvani haderő a partok védelmére koncentrálna, miközben az amerikai légierő és a japán légierő a kínai hadiflotta megsemmisítésére összpontosítana.

Eszerint a forgatókönyv szerint

Tajvan autonóm maradna, azonban

az Egyesült Államok és Japán több tucat hadihajót, több száz repülőgépet és több ezer katonát vesztene, amely miatt sérülést szenvedne az Egyesült Államok globális helyzete sok éven át. Emellett

Tajvan elvesztené az áramellátását és haderejének nagy részét. Cserébe

Kína elvesztené haditengerészeti és tengerészgyalogsági képességeit és több tízezer kínai katona válna hadifogollyá.

A konklúzió az, hogy Egyesült Államoknak jobban kéne támaszkodnia Japán segítségére, főleg a légibázisok terén, több amerikai tengeralattjáróra van szükség és a hiperszonikus fegyverek fontosak, de nem a legfontosabbak.

Nyitókép: VCG/VCG via Getty Images