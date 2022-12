Engedtek a lengyelek, úgy tűnik, jöhetnek a magyar uniós pénzek

A cseh uniós elnökség döntése alapján egy csomagban került az EU-tagállamok vezetőinek asztalára a Magyarországnak járó uniós pénzek (helyreállítási terv és fejlesztési források), az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós támogatás, valamint a globális minimumadó ügye. Miután a magyarokkal megállapodásra jutottak, szerdán kiderült, hogy Lengyelország nem támogatja a csomagot.

Mateusz Morawiecki kormányának a globális minimumadó miatt volt kifogása.

A vg.hu most a Politicónak nyilatkozó diplomatáktól származó információk alapján azt írja, hogy Lengyelország engedett a nyomásnak, és abbahagyta a tiltakozást, amivel megnyílt az út a 18 milliárd eurós ukrán segély és a magyar források felszabadítása előtt is. Diplomaták a Reutersnak is így nyilatkoztak.

