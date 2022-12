Az uniós csúcstalálkozóra rányomta a bélyegét, hogy letartóztatták az EP baloldali alelnökét korrupciós vádakkal – kezdte Facebook-videóját Orbán Viktor.

"Mindenki tudta, hogy Brüsszel tele van korrupciós ügyekkel, de most már olyan szintet ért el a dolog, hogy a rendőröknek is intézkedniük kellett. A korrupciós botrány megrengette az európai intézményeket, folyamatosak a házkutatások, eurómilliókat foglalnak le a rendőrök, és mindenki azt találgatja, mely brüsszeli politikusok lehetnek még érintettek. Sokak szerint a szálak a legmagasabb szintekig is elvezethetnek.”

A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy csütörtökön meghallgatták az Európai Parlament elnökét, akit felszólítottak, hogy induljon mély és átfogó vizsgálat a botrány kivizsgálására.

"Ideje, hogy lecsapoljuk a mocsarat itt, Brüsszelben" - jegyezte meg Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor