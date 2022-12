Tornádó és havazás: gigavihar rontott az Egyesült Államokra – videók

Texasban legkevesebb öt helyen alakult ki tornádó a Nemzeti Időjárási Szolgálat adatai szerint, és többen megsérültek. Fort Worth közelében több tucat lakóházban és üzleti épületben okozott károkat a vihar, Dallas nemzetközi repülőterén mintegy ezer járatot érint a viharos időjárás.

Louisiana államban két ember eltűnt a Shreveport városánál kialakult tornádó nyomán, az épületek romjait kutyás mentőegységekkel kutatták át.

Oklahoma államban szintén többen megsérültek a viharokban. A meteorológiai szolgálat adatai alapján a széllökések meghaladták az óránként 200 kilométeres sebességet.

Montana, Colorado és Nebraska államban heves hófúvásokra figyelmeztették a lakosságot a hatóságok, valamint arra, hogy rövid idő alatt akár több, mint 60 centiméter hóréteg alakulhat ki.

Nebraska közlekedési minisztériuma intézkedett egyes autópálya-szakaszok lezárásáról, miután a komoly havazás és erős szél veszélyessé tette a közlekedést, illetve kamionok fordultak keresztbe az utakon.

TORNADO DAMAGE: New photos just in from Union Parish, LA. Major damage left behind after the tornado trailed through earlier. Several reports of injuries have already been made. #lawx #wxtwitter pic.twitter.com/kJo8yEM02C — Jake Lambright (@jakelambright) December 14, 2022