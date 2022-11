Peking, Kuangcsou és Kína több más területe is a kitörésekkel küzd jelenleg: ezek hatására helyi szinten mind az üzleti életet, mind a szabadidőt érintő korlátozásokat vezettek be több helyen az országban.

Larry Hu Kína-szakértő szerint ugyanakkor könnyen lehet, hogy ez már kevés: Kína átlépte azt a pontot, amelyen még visszafoghatta volna a fertőzések rohamos terjedését - írja a CNBC.

"Kína talán már túljutott azon a ponton, ahonnan már nincs visszaút, nem valószínű, hogy egy újabb sanghaji típusú kemény zárlat nélkül ismét elérné a zéró Covidot. Amit a politikai döntéshozók most tehetnek, az az, hogy

az ellenőrzések szigorításával lelassítják a vírus terjedését,

azaz ellaposítják a görbét" - írta Hu, a Macquarie - egy ausztrál székhelyű globális pénzügyi szolgáltatócég - vezető kínai közgazdásza egy jelentésben.

Véleménye szerint a közelmúltban bevezetett apró változtatások - a beutazók számára két nappal csökkenteték a karantén idejét, akárcsak a fertőzöttek kontaktjainak - arra utaltak, hogy a következő 6-9 hónapban Kína nyitni tervez, de arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a folyamat sok lépésből áll, amelyek előre és hátra egyaránt haladhatnak.

KAPCSOLÓDÓ Most lett elege Kínának a Covid-zárlatból Enyhítéseket jelentett be a Kommunista Párt. Rövidül a karanténidő, szabad(abb) az utazás.

A világpiac már régóta találgatja, mikor szabadul meg Kína a zéró Covidtól.

"Peking a közelmúltban az újranyitásra való hajlandóság korai jeleit mutatta, és bevezetett néhány finomhangoló intézkedést, de az újranyitás egy elhúzódó, kellemetlenségekkel járó folyamat lehet" - írta Lu egy másik jelentésben a héten.

Szerinte az, hogy Vietnám tavaly ősszel feloldotta a Covid-korlátozásokat, megmutathatja Kínának, hogyan nyithatnak:

a délkelet-ázsiai ország ugyanakkor nem tapasztalt azonnali fertőzési hullámot a nyitás után,

a GDP-je pedig fellendült.

A kínai hatóságoknak nehéz feladatot jelentett, hogy a fertőzések ellenőrzése mellett a Covid-intézkedéseket célzottabbá tegyék. November 21-én körülbelül 412 millió embert érintettek a zárlatok Kínában, ami az előző heti 340 millióhoz képest emelkedés.

Az intézkedéseken Pekingben is szigorítottak: gyakrabban tesztelik a lakosságot, számos éttermet utasítottak a vendégek fogadásának felfüggesztésére. Több bevásárlóközpontot is bezártak, valamint nagy parkokat is, és karantén alá vontak lakóépületeket.

Egy techfókuszú gazdasági fórumot is elhalasztottak,

mely a héten nyitotta volna meg kapuit. Az eseményt eredetileg szeptemberre tervezték, onnan került át időpontja novemberre, de most már biztos, hogy csak 2023-ban tarthatják meg.

KAPCSOLÓDÓ A zéró Covidról hallgat, szocialista modernizációt ígér a kínai elnök a pártkongresszuson Megkezdődött a Kínai Kommunista Párt huszadik kongresszusa. Hszi Csin-ping a gazdasági fejlődés helyett most a nemzet...

Nyitókép: YakobchukOlena/Getty Images