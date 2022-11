"Sört!" - Óriási botrány a foci-vb-n, pedig még el sem kezdődött

Betiltoták a sört a foci-vb helyszínén - tudta meg a The New York Times. A lap exkluzív értesülését a 444.hu adta közre, megírva: a hatóságok még tovább hergelték az átlag szurkolókat azzal, hogy a VIP lelátókon és a sky boxaiban továbbra is lehet sört kapni.

A szurkoláshoz a nem muszlim országokban elválaszthatatlanul hozzátartozó sörivás a vb-rendezés odaítélése óta forró téma. Katar konzervatív muszlim ország, ahol az alkohol árusítása nincs ugyan betiltva, de erősen korlátozzák.

A gyakorlatban szállodák bárjaiban lehet hozzájutni, szándékosan csillagászati áron.

A vb és a FIFA legkomolyabb szponzorai között ugyanakkor sörgyárak is vannak, az amerikai Budweiser például 75 millió dollárral támogatja az eseményt. Mostanáig arról volt szó, hogy a 8 vb-stadion környékén a szponzor piros sörsátrai fognak állni, miközben az arénák büféiben is kapható majd sör.

Vagyis a nézők, ha nem is emiatt, de ennek tudatában vettek jegyet, a szponzor pedig erre adott támogatást.

Ehhez képest most a hivatalos vendégek díszpáholyait kivéve csak alkoholmentes italokat lehet majd helyben kapni.

A világsajtó egységes reakciója az, hogy nem azzal van baj önmagában, hogy nem lehet majd alkoholt inni, hanem azzal, hogy Katar egy fixen letárgyalt témában farolt ki utolsó pillanatban a megállapodásból. Az a Katar, amely például esküdözött, hogy melegellenes törvényei ellenére várja a meleg szurkolókat is. De ezek után az is még izgalmasabb, hogy mi lesz a reakció, ha valamelyik játékos mondjuk emberi jogi témákban kritizálja a rezsimet, amely saját polgárait ilyesmiért simán bebörtönzi.

Nyitókép: MTI/AP/Haszan Ammar