Kaiser Ferenc: ha szándékos a támadás, nem egy gabonaszárító a célpont

Az eddigi jelentések szerint két ember meghalt Lengyelországban, amikor az ukrán határhoz közel egy városban rakéta csapódott egy gabonaszárítóba.

Megerősítették, hogy orosz gyártmányú rakéta csapódott be Lengyelország területére, de ezeknél az eszközöknél nem lehet csak a gyártó alapján megállapítani, hogy ki indította el – mondta Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

Joe Biden amerikai elnök azt a megállapítást tette, hogy a rakéta nem orosz területről érkezett, tehát lehet belorusz terület is. Az oroszok viszont onnan is lövik Ukrajnát, és rendszeresen az orosz gépek is használják az Ukrajna elleni támadásokhoz a fehérorosz légteret és repülőtereket. Lehet olyan terület is, amit az oroszok megszállva tartanak Ukrajnán belül. Megjegyezte: Ukrajna is lehet, de ez kevésbé valószínű.

Mint mondta, az ukrán haderő is sok orosz gyártmányú eszközt használ.

A legtöbb szakértő nemzetközi szinten is egyetért: a támadás nem direkt történt, mert akkor nem egy gabonaszárítót találnak el.

Az információk arról is ellentmondásosak, hogy egy vagy két rakéta csapódott be.

Kaiser Ferenc szerint még ha nem is provokáció, de "elég komoly diplomáciai incidens", ha egy háborúzó ország semleges országba lő, ami ráadásul a NATO és az EU tagja. "Moszkva annyira rossz helyzetben van már most is a nemzetközi kapcsolatokban, annyira elmérgesedett a NATO–orosz, EU–orosz viszony, hogy az oroszoknak sem hiányzott ez az esemény" – jelentette ki a szakértő.

KAPCSOLÓDÓ Külföldi szakértői segítséget kér Lengyelország Kaiser Ferenc szerint baleset történt. Az amerikai elnök kérésére a G20-csúcstalálkozón részt vevő állam-, illetve...

A világ vezető politikusai higgadtságra, óvatosságra intenek. Lengyelország és a NATO diplomáciai lépéseket tesz, átadják a tiltakozó jegyzéket, és bekérették az orosz nagykövetet. A NATO-n belül a nagyobb országok, köztük Nagy-Britannia, Franciaország és az Amerikai Egyesült Államok is tárgyal majd az orosz nagykövetettel.

Emellett felerősödik a titkos kommunikáció, mert "senki nem akarja, hogy ez a háború kiszélesedjen és egy európai háborúvá terebélyesedjen". Katonalag megerősíthetik NATO-eszközökkel a lengyel légtér védelmét, és valószínűleg más országok légvédelmét is felszerelik földi telepítésű eszközökkel. Az Oroszországgal vagy Ukrajnával határos országok, és vélhetőleg Lengyelország is jelentős eszközöket kap, de valószínűleg a három balti állam és Románia légvédelmét is meg fogja erősíteni a NATO.

Az InfoRádió rendkívüli műsorrenddel követi az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit, ezért szerdán 15.05 órától rendkívüli Aréna-adás lesz. A műsor vendége lesz Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója

Nyitókép: MTI/AP/Michal Dyjuk