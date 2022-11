Rostoványi Zsolt: a futball-vb házigazdája kis pont a térképen, mégis kitűnik a régióból

Elsőként arra hívta fel a figyelmet Rostoványi Zsolt, hogy Katar nagyon kicsi, területe mindössze a tizede Magyarországénak, lakóinak száma 2,1-2,2 millió. Az Arab-öböl monarchiáinak egyike, önálló, független állam.

„Amikor néhány évtizeddel ezelőtt megalakult az Egyesült Arab Emirátusok, arról is szó volt, hogy Katar is tagja legyen, de Katar végül a függetlenséget választotta” – hívta fel a figyelmet a Közel-Kelet-szakértő.

Kicsi, de annál ambiciózusabb elképzelései vannak, igen aktív a külpolitikája – mondta Rostoványi Zsolt.

„Önmagában az is, hogy megpályázta és el is nyerte a futball-világbajnokság megrendezését akkor, 12 évvel ezelőtt, amikor még tulajdonképpen semmiféle ehhez szükséges infrastruktúra nem állt rendelkezésre, ez is mutatja az ország ambícióit” – mutatott rá a szakértő.

A környékbeli országokhoz hasonlóan a kőolaj változtatta meg Katar pozícióit is – szögezte le, hozzátéve, hogy „Katarnak nagyon jelentős gázkészletei, sőt, tenger alatti készletei vannak”. Ebből pedig óriási bevételei is lettek.

„Most egy kicsit korrigálom saját magam, amikor azt mondtam az előbb, hogy semmije nem volt meg ahhoz, hogy egy futball-világbajnokságot megrendezzen, de igen: a pénz. A pénze megvolt, mert nagyon sok pénz kellett hozzá,

legalább háromszázmilliárd dollárnyi összeget költött már el az infrastruktúrára és egyéb fejlesztésekre”

– mondta.

Rostoványi Zsolt úgy foglalta össze, hogy „kis országról van szó, amely tagja az Arab-öböl menti monarchiák közösségének, ugyanakkor meglehetősen ambiciózusan önállósodni is kíván, tehát nem mindenben a legnagyobb Szaúd-Arábia véleményét képviseli”.

Különutas poltika és izoláció

Az ország vezetéséről elmondta, hogy monarchikus, a királyi család dönt mindenben. A királyi családok között szoros összefonódás van, mert rokoni szálakat is találunk a különböző országok királyi családjai között.

„Az ország demokratizálásnak apró jelei már bár tapasztalhatók, hagyományos, konzervatív monarchiákról van szó. A futball-világbajnokság bizonyos szempontból ütközik az eddigiekkel. Több százezres szurkolótáborra lehet számítani, akik az országba érkeznek, és ennek kiszolgálása érdekében olyan »apróságokra« is odafigyeltek, hogy alkoholos italokat például lehet kapni” – mondta Rostoványi Zsolt.

Néhány évvel ezelőtt a jelentősebb Öböl-menti monarchiák embargó alá vették Katart, amely gyakran a szaúdival szembemenő, önálló regionális politikát folytatott – mutatott a Közel-Kelet szakértő, úgy fogalmazva: „kiközösítették Katart”.

„Szaúd-Arábia a meghatározó, a vezető súlyú, nem nagyon szereti, hogy ha más vélemények hangzanak el, mint amit képvisel. Katar ezt felrúgta, és lényegében saját, önálló, gyakran a szaúdival szembemenő regionális politikát folytatott. Példa erre a tenger alatti készletek kiaknázása, itt van egy hatalmas mező, ami Iránnal közös, illetve az Al Jazeera hírtelevízió, ami Katarban működik és Szaúd-Arábiának és más országnak az is a gondja volt, hogy

túlságosan kritikus volt ez a hírtelevízió a többi olajmonarchiával szemben”

– elemezte az elmúlt évek történéseit.

A blokád sajátságos módon különösebb problémát nem okozott Katar számára, nem késztette arra, hogy megváltoztassa akár a regionális politikáját vagy akár a szélesebb körű, távlatos külpolitikáját – mondta a Budapesti Corvinus Egyetem rektor emeritusa. Majd a térség országainak elegük lett a megosztottságból és visszafogadták Katart.

Biztonság pakisztáni közreműködéssel

A futball-világbajnokság kiemelt biztonsági kockázatú esemény, a katari biztonsági erők azért nem tudják azt a védelmet nyújtani, amire szükség lenne. Ezért Katar Pakisztánnal állapodott meg, egy pakisztáni kontingens vesz részt a világbajnokságon, amelyik nagyon komoly kiképzést kapott, minden olyan helyzetre fölkészítették, ami adódhat egy ilyen eseményen – hívta fel a figyelmet Rostoványi Zsolt, hozzátéve, hogy a kiválasztásban annak is része lehetett, hogy Katarban elég sok pakisztáni vendégmunkás is dolgozik.

"Én azt gondolom, vagy legalábbis bízom benne, hogy semmiféle atrocitásra nem fog sor kerülni, ami szükségessé tenné ennek a kontingensnek a konkrét beavatkozását" – mondta a szakértő.

Nyitókép: MTI/AP/Haszan Ammar