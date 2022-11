Élőben Kárpátaljáról: még soha nem volt olyan kritikus a helyzet, mint most

Nagy meglepetéssel fogadta mindenki az első híreket, talán még egy picit szkeptikusak is voltak, hogy valóban így történt-e a dolog, viszont azóta már a lengyel külügyminisztérium is megerősítette és a legfrissebb közlésük szerint orosz gyártmányú rakéta csapódott be a területükre kedd délután – mondta Simon Rita, a Kárpáti Igaz Szó munkatársa.

Az InfoRádió kárpátaljai tudósítója beszámolt arról, hogy Volodimir Zelenszkij elnök még éjszaka az esetet a háború eszkalációjának nevezte, és közölte, Ukrajna már régen megmondta, hogy a terroristaállam nem áll meg az országuknál, és tovább fog menni. Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy helyre kell tenni már végre a terroristát, és azt is hozzátette, hogy ami történt, az jelentős eszkaláció és végre cselekedni kell. Ugyanakkor az ukrán elnök, illetve más ukrán politikus sem buzdított nyíltan arra, hogy csatlakozzanak nyíltan a fegyveres konfliktusba, de Simon Rita szerint ez burkolt jelzés volt arra, hogy másoknak is fel kellene venni a kesztyűt Oroszországgal szemben.

Kedden jelentős rakétatámadás érte Ukrajnát, az InfoRádió tudósítója szerint a legutóbbi, október 10-i masszív orosz rakétatámadást még igazából ki sem heverte az ország, mert óriási károk keletkeztek akkor a villamos erőművekben, és azóta is vannak áramkimaradások.

"Az elmúlt időszakban viszonylagos csend volt, legalábbis a levegőben, és most, hogy egy újabb rakétatámadás-sorozatot zúdítottak Ukrajnára, ez jelentősen meggyengítette ismét az energia-infrastruktúrát" – mondta, és hozzátette, az energiavállalat vezetője úgy fogalmazott, hogy

soha nem volt még olyan kritikus a helyzet, mint most.

Csaknem tízmillió ember maradt sötétben, de Zelenszkij elnök már éjfél környékén egy olyan üzenetet tett közzé, hogy nyolcmillió felhasználónál már sikerült kiváltani a szolgáltatást.

A száz rakétából, amit az oroszok kilőttek, 73-at sikerült megsemmisítenie az ukrán légvédelemnek, de még így is óriási károk keletkeztek. Például Kijevben halálos áldozata is van a támadásnak, miután az egyik megsemmisített rakéta darabjai egy lakóházra estek, és az kigyulladt – tudósított Simon Rita Kárpátaljáról.

A magyarok lakta területeken nem történt támadás, továbbra is viszonylagos nyugalom és béke van, még az áramszolgáltatással sincsenek gondok, sőt

kedden meglepő módon még a közvilágítást is visszakapcsolták,

holott a szomszédos megyében például teljesen elment az áram. "A spórolás jegyében furcsa volt, hogy itt mindent újra kivilágítottak" – mondta,

Ami kis zavart okozott Kárpátalján, hogy az összes határon leállt a forgalom és nem működött a számítógépes rendszer, gyalogosokat állítólag átengedtek, viszont az autókat és a kamionokat nem, mert nem működött és nem tudták pontosan megmondani, hogy mikor fog újraindulni a rendszer.

Simon Rita szerint a határon már újabb menekülthullámra nem számítanak, mert akik eddig el tudtak vagy el akartak menni, azok már elmentek, akiknek pedig nincs módjukban vagy nincs szándékukban, azok ez után sem fogják megtenni.

Az országon belüli migráció azonban erősödhet.

"Kijevből már korábban is jöttek, most ősszel újra elindultak az emberek, mert már a kormány is arra buzdította az ott élőket, ha állandóvá válnak ezek az áramkimaradások, akkor nem árt, ha nyugatabbra vándorolnak. A tél beköszöntével biztonságosabb itt, illetve az áram- és a gázszolgáltatási is biztosított" – mondta Simon Rita.

Nyitókép: MTI/AP/Roman Csop