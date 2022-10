Nagy bejelentése után Donald Trump csomagot küldött Orbán Viktornak

"Nézzék, mi jött a mai postával! Mindig jó hallani egy barátról, tegyük újra naggyá a magyar-amerikai kapcsolatokat!" - írta ki Orbán Viktor a Twitterre csütörtök este, majd bemutatta, hogy Donald Trump amerikai exelnök és 2024-es aspiráns írt neki levelet.

Donald Trump a Fox News egy kinyomtatott cikkét küldte el a magyar kormányfőnek, amely egy Szijjártó Péterrel készült korábbi interjúból idéz: "Magyarországnak valószínűleg előnyére válna, ha Trump visszatérne hivatalába". Majd kézzel ráírta: "Viktor, annyira igaz!"

Look what came in the mail today! Always great to hear from our good friend @realDonaldTrump. Let’s make US-HU relations great again! pic.twitter.com/oEKUwcgfT2 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 26, 2022