Orosz légitámadások Ukrajna-szerte

A BBC helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy az ukránok szerint, a légvédelem több orosz cirkáló rakétát is lelőtt. Ennek ellenére Kijev déli és nyugati körzeteit több rakétacsapás is érte. A hírt Vitalij Klicsko, a főváros polgármestere is megerősítette.

"Folytatódik a légiriadó" - írta Telegram csatornáján, és azt tanácsolta, hogy mindenki maradjon az óvóhelyeken.

Az ukrán hatóságok azt közölték, hogy gondok vannak az ország energia- és vízellátásával. Az egy hete tartó orosz légitámadások következtében az ukrán erőművek egy harmada működésképtelenné vált. Az ország számos körzetében, így Kijevben és Odesszában is akadozik az áramellátás.

Az orosz erők "újabb rakétatámadást hajtottak végre a nyugat-ukrajnai megyékben lévő fontos, energetikai hálózatok létesítményei ellen" - közölte a közösségi portálokon az Ukrenerho állami áramszolgáltató, hozzátéve, hogy "a károk mértéke hasonló, illetve talán még nagyobb, mint az október 10-12-i támadásoké".

A BBC azt jelentette, hogy az ukrán kormány csütörtök óta korlátozza az áramfelhasználást.

Irán tiltakozik

A teheráni kormány tiltakozik, amiért az ENSZ-ben több ország is vizsgálatot sürgetett annak kiderítlésére, vajon az oroszok iráni gyártású drónokkal támadják-e az ukrán városokat.

Nasszer Kanáni iráni külügyminisztériumi szóvivő kijelentette: az E-3 csoporthoz tartozó országok pénteki felhívása "hamis és alaptalan", Teherán "határozottan visszautasítja és elítéli" azt.

Ukrajna szerint Oroszország Sahíd-136 típusú, iráni gyártmányú támadó drónokat használt, amelyek célba éréskor felrobbannak.

Teherán tagadja, hogy ilyen drónokat juttatott volna Oroszországnak, Moszkva pedig azt, hogy iráni gyártású drónokat használt volna ukrajnai hadműveletei során.

"Nem fogunk habozni megvédeni az iráni nép érdekeit" - tette hozzá Nasszer Kanáni, további részletek említése nélkül.

A Franciaország, Németország és Nagy-Britannia ENSZ-nagykövetei által aláírt levélben a három európai ország támogatta Ukrajna hétfői kérését az ENSZ-vizsgálattal kapcsolatban. Az E-3 csoport érvelése szerint a drónok használata megsértette az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2231-es számú határozatában foglaltakat, amely elismerte az Iránnal 2015-ben megkötött nukleáris megállapodást.

