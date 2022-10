Londoni árverés: majdnem hetven millióért keltek el a hős kutya kitüntetései

A The Guardian beszámolója szerint, a Rob nevű kutya az észak-afrikai és az olasz fronton is szolgált. Egyebek mellett az volt a feladata, hogy őrködjön, és az arcuk megnyalásával figyelmeztesse az egységében lévő katonákat a veszélyre, amivel állítólag sok kétlábú "bajtársa" életét megmentette.

Rob az egyetlen kutya, amelyet a PDSA Dickin Medal for Gallantry éremmel, a Viktória-kereszthez hasonló elismeréssel tüntettek ki, és megkapta az RSPCA Red Collar for Valour (Vörös nyakörv a bátorságért) kitüntetést is, továbbá életre szóló kekszellátmányt.

Egykori gazdájának fia, Basil Bayne, aki Robbal együtt nőtt fel Shropshire-ben, a nyakörvével és fényképekkel együtt adta el a kitüntetéseket a londoni Noonans Mayfair aukciósház árverésén.

"Nagyon örülök, hogy Rob történetét és örökségét ilyen nagy tiszteletben tartják, és hogy elismerik azt a fontos szerepet, amelyet ő és sok más állat töltött be" - hangsúlyozta az árverés után Bayne.

Nyitókép: Wikipédia