Energiaválság: nem fázhatnak a tanulók a német iskolákban

Az ARD közszolgálati televízió emlékeztetett arra, hogy a kormány az őszi, illetve a téli hónapokra az energiával való takarékosságra szólított fel. Ez alól sem a magánháztartások, sem a gazdaság, illetve egyetlen település sem jelenthet kivételt. A takarékosságot célzó intézkedések között elrendelték azt is, hogy a középületekben, illetve hivatalokban 19 foknál nem lehet melegebb.

A kulturális miniszterek azonban kitartanak amellett, hogy az iskolák minden körülmények között nyitva maradnak.

A takarékosság egy bizonyos fokig jöhet csak szóba – fogalmazott Karin Prien, a miniszteri konferencia elnöke. Schleswig-Holstein tartomány oktatási minisztere szerint ez akkor is érvényes, ha a gázellátás frontján valóban súlyos nehézségek lépnek fel.

Az iskolák a kritikus infrastruktúra részét jelentik, ezért különösen védeni kell őket – hangsúlyozta a miniszter. "Ezzel tartozunk a gyermekeknek, illetve a fiataloknak" – tette hozzá Prien.

A tanulók nem fázhatnak

– hangsúlyozta a a kereszténydemokrata CDU politikusa. Természetesen az iskoláknak is takarékoskodniuk kell az energiával, mégpedig ott, ahol csak lehet. Ezzel kapcsolatban azonban világos határt kell húzni – tette hozzá.

Az iskolákra éppen ezért nem vonatkozhat a hőmérséklet korlátozása – hangsúlyozta a miniszter, aki szerint az iskolák fenntartóinak ehhez kell tartaniuk magukat.

Szász-Anhalt tartomány oktatási minisztere, Eva Feussner szerint

a testnevelés-oktatás számára az iskolák mellett a torna-, illetve úszócsarnokoknak is nyitva kell tartaniuk.

A gyerekek, illetve fiatalok lehetséges testi-fizikai hiányosságaival szemben csakis így lehet fellépni – tette hozzá.

A miniszterek ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy az iskolák jól felkészültek a koronavírus-járvány lehetséges újabb hullámára. Úgy ítélték meg, hogy a lakosság az oltások révén kellően immunizált. Kiemelték viszont az oltások jelentőségét mind a gyermekek, mind a fiatalok számára.

A tartományok rendelkeznek azoknak az intézkedéseknek a tárházával, amelyek az eddigi járványhullámok esetében már beváltak. Utaltak ugyanakkor arra is, hogy ezek az intézkedések igazíthatók a mindenkori járvány-, illetve fertőzöttségi helyzethez.

Az önálló tartománynak számító Hamburg képviselője szerint a járvány idején történt bezárások, illetve egyéb korlátozások, valamint a diákságot érintő korábbi változások már több éve az alapvető kompetenciák visszaeséséhez vezettek. Úgy ítélte meg, hogy ezeknek a kompetenciáknak a javítása mind az olvasás, mind az írás, mind a matematika területén az elkövetkező évek kulcsfontosságú feladata.

Növekvő kihívásként értékelték a miniszterek a menekültcsaládokból származó gyermekek gyors és lehető legjobb integrálását is. Egyedül Ukrajnából a háború kitörése óta több mint 193 ezer gyermek, illetve fiatal érkezett Németországba, akik azóta már a német iskolákban tanulnak. Ugyanakkor utaltak arra is, hogy egyre több hasonló korú fiatal érkezik más országokból is, ami növekvő aggodalomra ad okot. Az iskolák ugyanis egyre inkább terhelhetőségük határán vannak.

Nyitókép: skynesher/Getty Images