Egyre-másra érkeznek a felvételek a Herszon körüli harcokról

Az alább látható videót az ukrán védelmi minisztérium publikálta, állítólag a Herszon térségében zajló ukrán ellentámadás egy részlete látható rajta.

A felvételen jól látható az, hogy az ukránok közelről támadják az orosz állásokat, az elején egy ukrán harckocsi, valószínűleg egy lengyelek által adományozott T-72-es, kilő egy orosz harcjárművet – írja a Portfolio.

Kostromka, Kherson Oblast, a Ukrainian tank engages a Russian AFV at close range, destroying it.



Turkish-donated Ukrainian BMC Kirpi MRAPs can be seen operating with the tank, most likely providing it with infantry support. https://t.co/6VVVitLTAN pic.twitter.com/wRnkCEi8h4 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 6, 2022