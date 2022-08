Sufnituning az ukrán légierőben

Ősi szovjet technikát hangol össze az ukrán hadsereg az általa használt repülőgépeken a korszerű amerikai technológiával; sok szempontból érdekes videót tett közzé kedden az ukrán légierő.

Az 1 perc 41 másodperces zenés alkotással egy március 9-én, légi harcban hősi halált halt pilóta, Jevhen Liszenko őrnagy emléke előtt tiszteleg Ivan nevű bajtársa. A videó több rövid, különböző időpontokban készült snittből van összevágva, és egy Ukrajna fölött repülő MiG-29-es vadászgép harci tevékenységeibe enged bepillantást.

One of the ?? pilots has made a footage of the MiG-29 fighter jets combat operations.



?? pilot Ivan dedicates this video to major Yevhen Lysenko, his fallen brother in arms, who heroically died in an aerial fight against the ?? invaders on March 9. pic.twitter.com/eUVYIAboDr — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) August 30, 2022

Az ukrán videó érdekességei:

pilótadzsekis kabalamaci

kínai okosóra

MiG-29-es orosz repülőgép

a vadászgép belső rakétaindító sínjén nem más, mint egy amerikai gyártmányú AGM-88 HARM levegő-föld rakéta látható. Ezt a légi indítású fegyvert elsősorban földi radarok ellen fejlesztették ki az Egyesült Államokban, képes érzékelni az általuk kibocsátott elektormágneses sugárzást, ami valósággal a radarhoz vonzza a nagy sebességgel becsapódó robbanószközt.

Arról, hogy Ukrajna sikeresen vetett be orosz radarok ellen amerikai AGM-88 HARM levegő-föld rakétákat, augusztus elején lehetett először hallani.

Az kérdéses egyébként, hogy a HARM képességeinek mekkora részét lehet kiaknázni a MIG-29-es gépeken.

Ukraine ?? release first imagery of US ??donated AGM-88 HARM anti-radiation missiles integrated onto MiG-29 https://t.co/OvHUVUo7wI pic.twitter.com/tfTkxiVd0q — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 30, 2022

Továbbá:

a műszerfalon egy teherautós navigációs eszköz

és egy kisebb, Garmin GPSMap 66 kézi navigációs eszköz látható.

Végezetül azok számára, akiket nem csak a hadi-, hanem a videotechnika is érdekel, jöjjön a látványos légi felvételeket készítő akciókamera. Úgy tűnik, az ukrán légierő pilótája egy 180 ezer forintos GoPro Hero 9 Black kamerát rögzített sisakjára - derül ki az RTL összeállításából.

A videót egy ukrán pilóta felvételeiből állították össze, a légierő oldalán megosztott tweet szerint a férfi egy légi harcban elhunyt pilótatársa emlékének ajánlotta.

Nyitókép: Photo by Hristo Rusev/Getty Images