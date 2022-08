Autóbomba végzett Vlagyimir Putyin háborúpárti főideológusának lányával

Feltételezhetően pokolgépes merénylet végzett Moszkva közelében szombat este egy ultranacionalista ideológus lányával – közölték az orosz nyomozóhatóságok.

Alekszandr Dugin ideológusra – aki szerint Oroszországnak be kell kebeleznie Ukrajnát és minden más orosz nyelvű területet – egyes Oroszország-szakértők gyakran hivatkoznak úgy, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök ideológusára – jegyezte meg az AP hírügynökség.

A hatósági gyanú szerint a pokolgépet a Daria Dugina vezette terepjáró gépkocsiba rejtették el, és az menet közben felrobbant.

Később készült tévéfelvételeken látszik, amint nyomozók a helyszínen összeszedik a gépkocsi maradványait.

Lots of strange murders in ruZzia in the last decades. Kremlin kills both its enemies & its allies.Daria Dugina joins the club.

And no, it wasnt UA.

For assassination targets UA has other priorities.#Керчь #Крим #ATACMS #kharkiv #Бельбек #Belbek #Sevastopol #Севастополь #Дугина pic.twitter.com/i6Nh2ZCjSB