Egy zaporizzsjai atombaleset három országot is súlyosan érintene a régiónkban

Az erőmű tartalék rendszerei Igor Kirillov, az orosz radioaktív, vegyi és biológiai védelmi erők vezetője szerint megsérültek az elmúlt napokban bekövetkezett bombázások során, és arra is felhívta a figyelmet, hogy több európai ország is a kárát láthatja annak, ha baleset következik be – írja a CNBC.

A figyelmeztetéssel párhuzamosan az ENSZ főtitkárhelyettese, Antonio Guterres, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyalnak az atomerőmű jövőjével kapcsolatosan. Korábban mind az orosz, mind az ukrán fél a másikat vádolta a támadásokkal. Az oroszok kilátásba helyezték, hogy leállítják az erőművet, amennyiben folytatódnak az ukrán bombázások, Ukrajna pedig tagadja, hogy támadna, ellenben az oroszokat a létesítmény veszélyeztetésével vádolja, azt állítva, Moszkva lőszert és egyéb felszereléseket tárol ott.

Az oroszok szerint ukrán provokáció várható

Ukrajna és a nemzetközi közösség is arra figyelmeztetett szerdán, hogy

nem elképzelhetetlen nukleáris katasztrófa kialakulása Zaporizzsjában:

az ukrán védelmi miniszter gyakorlatot is tartott az evakuáció elpróbálására. Volodimir Zelenszkij elmondása szerint állandó kapcsolatban állnak a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, és a háború kezdete óta próbálnak megfigyelőket bejuttatni az erőműbe.

Az orosz védelmi miniszter a Reuters cikke szerint ugyanakkor azt állítja, Ukrajna provokatív lépésre készül Guterres érkezése alkalmából, mely miatt majd Oroszországot fogják támadni ember provokálta atomkatasztrófa okozásával. A minisztérium hozzátette, hogy az erre való felkészülés érdekében sugárzásmegfigyelő állásokat telepít Zaporizzsja közelében, és a régió számos katonai egysége számára gyakorlatokat szervez a terület radioaktív szennyezésének körülményei között meghozandó intézkedésekről.

Alátámasztani nem tudták állításaikat, Mihajlo Podoljak elnöki főtanácsadó pedig arról beszélt: ha az oroszok annyira aggódnak, kivonhatják csapataikat az erőműből.

Sokan félnek csernobili típusú katasztrófától

Ukrajna lakosaiban élénken él a csernobili atomkatasztrófa emléke: szakértők szerint amennyiben Zaporizzsjában balesetre kerülne sor, az nem egészen úgy alakulna, mint Csernobilban történt.

"Zaporizzsjában dúsított uránt használnak, a jelenlegi víz-víz energetikai reaktorok pedig nem grafittal, hanem vízzel moderáltak, ami azt jelenti, hogy biztonságosabbak, és

nem égnének úgy, mint Csernobilban"

– mondják. Ezen felül 1,2 méteres betonfalak óvják a reaktort – igaz, a jelenlegi követelmény hasonló létesítmények esetében már két méter, így azt nem tudni pontosan, mit bírnának ezek a falak.

Zaporizzsjában radioaktív anyagok vannak a kiégett fűtőelemeket tároló medencékben is, ahol

a használt fűtőelemeket addig tartják víz alatt tartják, míg le nem hűlnek és a sugárzás szintje nem csökken.

"Ha a medencékből hűtőközeg távozik, akár egy közvetlen találat miatt, amely átszakítja a szigetelőszerkezeteket, akár a mag megolvadása miatt, amely az energiaellátás csökkenése miatt következik be, a tárolt fűtőanyag felmelegszik. Ha a hőmérséklet 900 fok fölé emelkedik, a cirkónium burkolat körüli burkolat meggyullad, ami radioaktív anyag terjedéséhez vezet" – figyelmeztetett Antony Froggatt és Patricia Lewis környezeti és biztonsági szakértő.

Bár a radioaktív izotópok bármilyen kiszabadulása katasztrofális lehet a környező területekre, Froggatt és Lewis szerint a zaporizzsjai reaktorok típusa miatt a hatás valószínűleg közel sem lenne olyan súlyos, mint az 1986-os csernobili katasztrófa, és inkább a 2011-es fukusimai nukleáris válsághoz hasonló mértékű lenne.

Nyitókép: Newsnpr