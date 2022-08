Súlyos pénzbírság vár két horvát strand területfoglalóira

A horvátországi Novi Vinodolski-ban megelégelték, hogy a turisták éjszakára a strandon hagyott törölközőkkel foglalják le maguknak a legjobb helyeket - tudósít a travelo.hu. A portál azt írja, hogy a trükkös területfoglalókat akár 1500 kunás, vagyis mintegy 78 ezer forintos bírsággal is sújthatják.

A strand gondnoka, hajnalonta összeszedi a területfoglalók törölközőit, párnáit és elzárja azokat egy raktárba. De - írja a turisztikai portál - nem sokan jelentkeznek az elkobzott holmikért.

Hasonló a helyzet a Krk szigetén lévő Baska-ban is. Itt is begyűjtik a területfoglaló textíliákat és meg is büntetik a tulajdonosokat, ha visszaesők.

A portál idézi az egyik szlovén nyaralót, aki elmondta, hogy a területfoglalóktól már jóformán tengert sem lehet megközelíteni, olyan közel rakják le egymáshoz a törölközőiket.

