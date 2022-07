Így állítanák gyorsan bíróság elé Vlagyimir Putyint

Akár Vlagyimir Putyin ellen is elfogatóparancsot adhatna ki az az egyedülálló nemzetközi bíróság, amelynek létrehozását az ukránok javasolják. Andrij Szmirnov, az ukrán elnöki adminisztráció helyettes vezetője csütörtökön arról beszélt, hogy felgyorsítaná az orosz elnök és belső köre felelősségre vonását, ha létrejönne egy ilyen nemzetközi büntető testület..

Az ENSZ-tagok által bűncselekményként elfogadott agressziót a nemzetközi büntetőbíróság hatáskör hiányában nem tárgyalhatja. Szmirnov hozzátette, hogy a cselekményt, amely miatt Ukrajna további eljárást kezdeményezne, könnyű bizonyítani, míg azok az ügyek, amelyeket a Nemzetközi Büntetőbíróság Ukrajna kapcsán tárgyalhatna - háborús bűnök, népirtás és emberiesség elleni bűncselekmények - évekig tartanának, írja a The Guardian.

A távollétükben hozott ítélet is elégtétel

"Nemzetközi partnereink tényként fogadják el, hogy Oroszország fegyverrel szállta meg Ukrajnát. Így akár három hónapon belül ítélet születhetne az ügyben" - mondta Szmirnov. Ez az ítélet anélkül is elégtétel lenne Ukrajnának, hogy az alpereseket valóban elfognák.

"Az is nagy előrelépés lesz az igazságszolgáltatás felé, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Sojgu védelmi miniszter ellen vádat emelnek és elfogatóparancsot adnak ki. Egy nemzetközi, legitim bíróság

köröztetné és potenciális bűnözőkként kezelné őket.

Ha pedig a Nemzetközi Büntetőbíróságot elismerő államba utaznának, akkor problémákba ütköznének" - mondta Ukrajna különleges megbízatású nagykövete. Anton Korinyevics a nemzetközi partnerekkel folytatott tárgyalásokat vezeti az ügyben.Hozzátette, annak örülnének igazán, ha Sojgu tényleg előzetesbe kerülne - minden társával együtt, aki a Krím kapcsán 2014-ban, majd a mostani háborúban döntéseket hozott.

Minél függetlenebb bíróságot szeretnének

Azt is hozzátette, hogy a független, nemzetközi bíróság a hágai elveket követve tárgyalná az ügyet. A pert is Hágában tartanák és a maximális átláthatóság, illetve igazságosság érdekében a lehető legtöbb nemzetközi partnert vonná be a folyamatba.

Azt is hozzátette, már több nemzetközi partnerük beleegyezett a testület megalakításába.

A diplomata ugyanakkor egyelőre még nem nevezte meg az országokat tekintettel arra, hogy kényes ügyről van szó és még nagyon a folyamat eejé tartanak.

"Lesz ukrán ügyész, hisz rólunk szól az ügy, de lehetőség szerint nemzetközi bírákat szeretnénk" - egészítette ki.

Anya Neistat, a Clooney Alapítvány az Igazságszolgáltatásért kezdeményezés jogi igazgatója májusban már hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Ukrajna aprólékosan kövesse az eljárásokat, így elkerülve a győztes igazságszolgáltatás látszatát.

Volt már szerencsétlen húzásuk is

Ezen a héten Volodimir Zelenszkij ukrán elnök menesztette az ukrán főügyészt, Irina Venediktovát. Az elnöki adminisztráció egyik tagja azt állította, hogy Venediktova tettei ártottak Ukrajna hírnevének és akadályozták a hadifoglyok szabadon bocsátására irányuló erőfeszítéseket. Májusban ugyanis egy orosz katonát háborús bűntettek miatt rövidúton életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek.

Német szakértők kifogásolták is, hogy a per alig hat hónapig tartott. Az eset pedig állítólag a

fogolycserék ügyét is akadályozta.

A Kreml képviselői azzal fenyegetőztek, hogy mind a 2500 ukrán hadifoglyot, akik az Azovsztalból kijutottak, orosz bíróság elé állítanak és három évig nem térnek vissza a fogolycsere kérdésére. Venediktova ugyan nem bírálta Zelenszkij döntését a CNN-nek adott nyilatkozatában, de azt mondta, hogy úgy érzi, politikai okokból bocsátották el.

Nyitókép: MTI/AP/TASZSZ/Szergej Bobilev