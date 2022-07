Brit bor? – Bizony, a klímaváltozás a borgasztronómia erőviszonyait is átrendezi

A brit éghajlati viszonyok alkalmassá válhatnak rizling, sauvignon blanc és semillon szőlőfajták termesztésére, a pinot noir és a chardonnay pedig az eddiginél jóval nagyobb területen él majd el vígan az országban. A korábbi rekordot jelentő 2018-as évben tapasztalt meleg és száraz körülmények már gyakoribbak, mint eddig voltak, a tendencia pedig folytatódni fog Steve Dorling, az East Anglia Egyetem professzora szerint, írja a Sky News.

A 2021–2040-es időszakban az évek 60 százalékában lesznek ilyen meleg, száraz időszakok, a 2018-as hőség kialakulását pedig a felmelegedés tette harmincszor valószínűbbé, állapították meg. Persze a klímaváltozásnak a szőlőtermesztésre gyakorolt pozitív hatása mellett számtalan negatív következménye is van: felhőszakadások, árvizek és a tengerszint emelkedése, aminek következtében otthonok ezrei kerülnek veszélybe.

A kutatás szerint

2004–2021 között már tapasztalható volt a borágazat felfutása az országban: 761 hektárról 3800-ra nőtt az ilyen célból megművelt területek nagysága.

Most az East Anglia Egyetem, a London School of Economics, a Vinescapes Ltd. és a Weatherquest Ltd. kutatói számítógépes modellt készítettek annak felmérésére, hogy az Egyesült Királyságban a termesztési körülmények milyen gyakran hasonlatosak a franciaországi Champagne-ban és Burgundiában, valamint a németországi Badenben nemrégiben tapasztalt éghajlathoz.

A brit szőlőtermesztési szezon

átlagos hőmérséklete egy fokkal emelkedett

és tovább fog melegedni az idő: ez azt jelenti, hogy olyan fajtákat is bátran termeszthetnek a britek, mint a rizling, a sauvignon blanc vagy a semillon. Nagy területek válnak alkalmassá arra is, hogy az eddig főként habzóbor előállítására termesztett pinot noir-t már ne csak ebben a formában dobhassák piacra.

"Egyes években az Egyesült Királyság bizonyos régióiban a vegetációs időszak éghajlata hasonló lehet ahhoz, amely a közelmúlt legjobb champagne-i évjárataihoz járult hozzá, valamint támogatja a burgundi és badeni típusú vörösborok megnövekedett potenciálját" – mondta a tanulmány vezető szerzője, Alistair Nesbitt, a Vinescapes Ltd. szőlészeti és borászati tanácsadó cég munkatársa.

