Ki lehet Boris Johnson utóda?

Boris Johnson ugyan lemondott a konzervatív párt elnöki posztjáról, de miniszterelnökként egyelőre hivatalban marad. Ő legalább októberig szeretné kihúzni a hivatali idejét, de a brit kormánypárton belül máris megindult az utód keresése. Sőt, még az sem kizárt, hogy egy törvénymódosítással újabb bizalmatlansági szavazást kezdeményeznek Boris Johnson ellen, amibe a kormányfő már biztosan belebukna.

A BBC felsorolása alapján bemutatunk néhányat a legesélyesebb brit kormányfőjelöltek közül.

Rishi Sunak

Boris Johnson nemrég lemondott pénzügyminiszterét sokan a konzervatív párt talán legesélyesebb vezetőjének tartották. Népszerűségét azonban erősen megtépázta az, hogy a feleségét adócsalással gyanúsították meg, őt magát pedig megbüntette a rendőrség a Covid-járvány rendelkezéseinek megsértése miatt.

Csak 2015 óta parlamenti képviselő, ám a párton belül hamar nagy népszerűséget szerzett. Ezt jórészt annak köszönhette, hogy mint pénzügyminiszter, jelentős összegeket fordított a brit költségvetésből a járvány okozta gazdasági bajok enyhítésre. Igaz, a konzervatívok "thatcherista" szárnyához tartozik és korábban az "alacsony adók, visszafogott állami költekezés" elvét vallotta.

Pár nappal ezelőtti lemondása indította el azt a lavinát, amely most maga alá temette Boris Johnsont.

Liz Truss

Ő a második nő, aki Nagy-Britannia külügyeit irányítja. Amikor Boris Johnson feje felett gyülekezni kezdtek a felhők, Liz Truss az elsők között állt ki a kormányfő mellett. Hűsége dacára máris bejelentkezett a miniszterelnöki posztért.

Liz Truss népszerűségét két dolognak köszönheti. Egyrészt sikerült hazahozatnia Nazanin Zaghari-Ratcliffe-t, egy iráni-brit kettős állampolgárságú asszonyt, akit Teheránban hosszú börtönbüntetésre ítéltek. A külügyminiszter emellett azzal is erősítette kedveltségét, hogy nem sokkal a háború kitörését követően szankciókat kezdeményezett a Vlagyimir Putyin orosz elnök környezetéhez tartozó orosz oligarchák ellen.

Külkereskedelmi miniszterként ő egyezkedett Brüsszellel arról, hogy milyen kapcsolatokat alakítson ki Nagy-Britannia a brexit után az Európai Unióval.

Sajid Javid

Egészségügyi miniszter volt és lemondásával mérte az első komoly csapást Boris Johnsonra. A parlamentben ugyanis arról beszélt, hogy a bajok eredtét legfelül kell keresni.

Pakisztáni bevándorló család tagjaként fényes karriert futott be. 2019-ben indult a Konzervatív párt elnökségéért is, de csak negyedik lett. A párton belüli befolyásának köszönhetően pénzügyminiszteri kinevezést kapott, ám fél évvel később lemondott.

2021-ben visszatért a kormányba és az egészségügyi tárca irányítója lett.

Michael Gove

A BBC és a The Times egykori újságírója több miniszteri tisztséget is betöltött már. Legutóbb, szerdai lemondásáig a gazdasági felzárkóztatásért felelős tárcát vezette. 2019-ben ő is versenybe szállt a Konzervatív párt elnöki posztjáért, de Boris Johnson és Jeremy Hunt mögött csak a harmadik lett.

Elkötelezett híve volt a brexitnek, bár a kilépést követően látványosan szembefordult Boris Johnsonnal, mondván, a kormányfő nem jó vezető, mert képtelen olyan csapatot összeállítani, amely meg tud birkózni a kilépés utáni feladatokkal.

Nadhim Zahawi

A frissen kinevezett pénzügyminiszter 24 órával azután, hogy elfogadta a megbízatását, már szembe is fordult miniszterelnökével.

Azzal szerzett hírnevet magának, hogy a pandémia alatt, "vakcinaügyi" miniszterként, sikeresen szerzett elegendő mennyiségű oltóanyagot a szigetországának. Irakban született, de Szaddam Husszein hatalomra kerülése után családjának menekülnie kellett.

Zahawi Nagy-Britanniában szerzett vegyészmérnöki diplomát és a YouGov nevű internetes közvéleménykutató cégével hatalmas üzleti sikert aratott.

Jeremy Hunt

A korábbi külügyminiszter azután is megtartotta párton belüli befolyását, hogy kikerült a kormányból. 2019-ben nem sokkal maradt le Boris Johnson mögött a pártelnökségért vívott csatában. A londoni parlament egészségügyi bizottságának elnökeként, ő ellenőrizte a kabinet tevékenységét a világjárgány idején.

Egy tengernagy fia, aki azzal gazdagodott meg, hogy létrehozott egy olyan internetes oldalt, amely összeköti a tanulni vágyó fiatalokat az oktatási intézményekkel.

Suella Braverman

Már jóval Boris Johnson lemondása előtt bejelentette, hogy indulni akar a miniszterelnökségért. Ennek ellenére a kormány tagja maradhatott mint legfőbb ügyész és a kabinet vezető jogásza.

Elkötelezett híve volt a brexitnek, és sokáig Boris Johnson hűséges hívének számított. Ő volt az első miniszter, aki hivatali ideje alatt szülési szabadságra mehetett. Ehhez még törvényt is kellett módosítani.

Penny Mordaunt

Az egykori bűvészinas politikai értelemben is előkapta a nyuszit a kalapból, amikor 2019-ben Nagy-Britannia első, női védelmi minisztere lett. Persze ez nem volt akkora varázslat, hiszen a hölgy, mint a Királyi Haditengerészet tartalékosa, korábban - David Cameron kormányzása alatt - a fegyveres erőkért felelős miniszter volt.

Politikai karrierjét a brit Konzervatív párt ifjúsági szervezetében kezdte, amelynek később elnöke is lett. A Brit Árufuvarozók Szövetségének sajtósaként pedig élénken támogatta a szigetország teherautósait a francia blokád idején.

