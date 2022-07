Az oroszok rápihennek egy megújult erejű támadásra

A Study of War kutatóintézet közlése szerint a szerdai nap volt az első a 133. napja tartó ukrán háborúban, melyen az oroszok nem jelentették be egyetlen új terület elfoglalását sem. A washingtoni szervezet szerint most csak egy lélegzetvitelnyi szünetet tartanak, távolról sincs szó arról, hogy vége a támadások sorozatának.

"Az orosz erők valószínűleg viszonylag kis léptékű támadó akciókra fognak szorítkozni, miközben megpróbálják megteremteni a feltételeket a jelentősebb támadó műveletekhez, valamint újjáépíteni a harci erőt, amely szükséges az ilyen ambiciózusabb vállalkozások megkísérléséhez" - tudatta az intézet a Euronews szerint.

Ez persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne lettek volna bombázások Ukrajnában:

a keleti területeken legalább kilenc civil halt meg és további hat megsebesült szerdán.

Összesen hét régiót érintettek a támadások, a legtöbb áldozatot a donyecki régióban követelték ezek. Ukrán adatok szerint itt heten haltak meg a támadásokban, köztük volt egy gyermek is.

Donyeck területén tíz kisebb-nagyobb települést bombáztak, 35 épületet semmisítettek meg, ezek közt volt szakképző intézet, iskola és kórház is. Ezen a területen koncentrálódnak most a legképzettebb ukrán katonák, az elmúlt nyolc évben a Moszkva által támogatott és felfegyverzett szeparatisták harcoltak velük ezen a területen újra meg újra.

Luhanszkot Putyin hétfői bejelentése szerint teljesen elfoglalták az oroszok, de ezt Szerhij Hajdaj ukrán kormányzó másnap cáfolta.

A harkivi régió is folyamatosan bombázás alatt van,

itt további két halálos áldozata volt a támadásoknak. Az ukránok csütörtökön a Szumi régióból is jelentettek bombázást.

A brit védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg átalakítja támadóerejét. A minisztérium csütörtökön kiadott hírszerzési értékelése szerint a donyecki frontvonal mentén zajló heves bombázás célja valószínűleg a korábbi orosz győzelmek biztosítása.

Azt is megjegyezték, hogy az orosz parlament egy új törvényt fontolgat, amely a háború közepette különleges gazdasági hatásköröket biztosít a kormánynak. Ez lehetővé tenné, hogy Oroszország elkerülje annak elismerését, hogy háborúban van, vagy hogy számbeli és fegyverzetbeli fölénye ellenére sem tudta legyőzni az ukrán hadsereget - véli a minisztérium.

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij