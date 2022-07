Komoly drágulással szembesülhetnek a turisták

A külföldre utazó német turisták számára készített sajátos bédekkert az ARD német közszolgálati televízió, utalva arra, hogy az abban foglaltak nem csak a németeknek szólnak.

Aki például Olaszországban az autót választja a repülőgép helyett, hiába reménykedik abban, hogy olcsóbb a benzin, mint a gázolaj, miután az olasz kormány hónapokkal ezelőtt csökkentette az üzemanyagadót. A benzin ára literenként 2 euró körül mozog, kutanként az árkülönbség 20-30 cent körüli.

Jelentősen drágult a tömegközlekedés is. Mint ahogy 15 százalékkal növekedtek a szállodai és az éttermi árak, egy pizzáért például jóval többet kell fizetni, mint tavaly.

A tengerparti strandokon nem épp szívderítő a helyzet. A napernyők, a gyékények vagy épp a nyugágyak bérleti díja jelentősen megemelkedett.

Egy középkategóriás strandon egy napernyő és két nyugágy napi ára meghaladja a 30 eurót, aki viszont "előkelőbb" helyen strandol, annak minimum 100 eurója bánja.

Ennek ellenére a tengerparti strandokon számos hotel már egész nyárra foglalt.

A felmérések szerint mindez azonban kevéssé riasztja vissza az olaszországi látnivalókat kedvelő turistákat. Rómában, Firenzében vagy épp Velencében a főbb nevezetességek előtt hosszú sorok kígyóznak.

Ami a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korábbi kötelezettségeket illeti, a külföldi turisták fellélegezhetnek.

Egyedül a tömegközlekedési eszközökön, az autóbuszokon, illetve a metrón kell továbbra is maszkot viselni.

Mindenfajta korábbi, az oltottságot, a gyógyultságot vagy épp a negatív tesztet bizonyító hatósági igazolás immár a múlté.

Jelentősen emelkedtek az árak Spanyolországban és Portugáliában is.

Az infláció mindkét országban mintegy 8 százalékos, ami szinte mindenütt érezteti hatását.

A turisták szerint egyes szupermarketekben az a benyomás, hogy a zöldség-, illetve gyümölcsfélék, továbbá a bor és a sör esetében a pénztárgépek elektronikus kijelzőin napról napra magasabbra szökkennek az árak. Ugyanez vonatkozik az éttermi árakra is, sőt az áremelkedés annál nagyobb, a turisták számára minél kedveltebb helyszínről van szó.

Spanyolország a hírek szerint már most szinte "zsúfolásig" van, de Portugáliában is egyre több a külföldi turista annak ellenére is, hogy a szállodai árak átlagban legkevesebb 15 százalékkal emelkedtek.

Ha pedig különösen kedvelt időpontról, helyszínről vagy épp rendkívül híres látnivalóról - például a pamplonai bikafuttatásról - van szó, az éjszakai szállásokért a normális összegek ötszörösét kell fizetni.

Spanyolországban a szuperbenzin literenkénti ára jelenleg mintegy 2,20 euró körül mozog, a kutaknál azonban automatikusan 20 cent rabatt jár, ami a külföldieket is megilleti.

Ami a járvánnyal kapcsolatos korlátozásokat illeti, a mindennapi életre ezek már alig vonatkoznak.

A beutazáshoz azonban mindkét ország esetében vagy uniós Covid-igazolásra vagy egy friss negatív teszteredmény bemutatására van szükség.

Maszkviselési kötelezettség csak a nyilvános közlekedési eszközökre vonatkozik. A portugál hatóságok ugyanakkor javasolják a maszkot a nagyobb tömegrendezvényeken is.

A magyarok számára különösen népszerű Horvátországban az infláció meghaladja a 10 százalékot, és ennek megfelelően emelkednek az árak. Az energiaárak 20 százalékkal növekedtek. A különböző élelmiszerekért átlagban 15 százalékkal kell többet fizetni. A szállodai, illetve az éttermi árak átlagban 12 százalékkal növekedtek.

Az Adriai-tenger partján például egy négyfős család számára az ebéd kereken 100 euró.

A turisták által különösen kedvelt Dubrovnikban, Splitben, Rovinjban vagy épp Hvarban ugyanez az ebéd még drágább lehet.

Ami az üzemanyagok árát illeti, némileg kedvezőbb a helyzet. Az autópályák mentén elhelyezkedő kutak kivételével a kormány az összes kút esetében egyelőre "fedezi" a drágulást. Egy liter benzin ára 1,80 euró, míg a dízel esetében az ár 1,70.

Ez a kedvezmény a benzinkutak 94 százalékát érinti, de a főbb autópályák kútjaira nem vonatkozik.

Ez az "ársapka" azonban egyelőre július 1-ig van érvényben, ezt követően a kormány újra értékeli a helyzetet.

Ami pedig a járvánnyal kapcsolatos korábbi korlátozásokat illeti, azok szinte teljes egészében megszűntek.

A hatóságok mindebből kiindulva arra számítanak, hogy az Adria - csak úgy, mint a vírus előtti években - ismét a régi turistaparadicsom lesz.

