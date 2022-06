Navracsics Tibor az uniós pénzekről egyeztetett - jogszabály-változtatás is jöhet

A miniszter elmondta: brüsszeli látogatásnak az volt a célja, hogy felvegye a kapcsolatot a bizottság illetékes tisztségviselőivel. Mint mondta, mindkét ügyben van esély arra, hogy a felek az év végéig megállapodást kössenek, és megérkezzenek az első uniós források.

Az operatív programokra vonatkozóan a tárgyalások szakértői szinten is jól haladnak, a helyreállítási alap terén - ami informálisan összefüggésben van a jogállamisági kondicionalitási mechanizmussal - a magyar kormány mindig is készen állt a kompromisszumra. Hozzátette, hogy ezen a téren "a bizottság esetében vannak olyan elvárások ahol tisztázni kell, hogy egészen pontosan mire gondolnak".

Navracsics Tibor elmondta, hogy a közbeszerzések és a korrupció kapcsán több esetben arról van szó, hogy a statisztikai adatok nem egyeznek, ezeket kell összehangolni. Példaként említette, hogy a testület korábban kifogásolta, hogy a közbeszerzési eljárásoknál túl nagy az aránya azoknak az eseteknek ahol csak egy ajánlattévő van. "A mi adataink szerint viszont ez a szám az uniós átlag körül van, vagy adott esetekben alatta" - jelentette ki. Hozzátette: a kormány jogszabály-változtatást tervez annak érdekében, hogy ezt az arányt még lejjebb lehessen szorítani.

A miniszter arra is kitért, hogy a korrupciós bűncselekményeknél vannak olyan területek, amelyekről a bizottság úgy gondolja, hogy külön kellene szabályozni, pedig ezeket már más tényállások alapján büntetik.

Az egyik uniós tisztségviselő azt szorgalmazza, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, míg maga a főügyész, Laura Codruta Kövesi nemrég arról beszélt, hogy kiválóan működik együtt a magyar hatóságokkal.

Navracsics Tibor azt is elmondta, hogy a bizottsággal történő megbeszélései során "kifejezetten politikai feltételekkel nem találkozott", de politikai világnézettől függően vannak együttműködőbb és kevésbé együttműködő biztosok. Gulyás Gergely a közbeszerzésekről és az uniós pénzekről A Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Kormányinfón megerősítette Narvacsics Tibor területfejlesztési miniszter brüsszeli kijelentését, miszerint a kormány kész ésszerű kompromisszumokra az uniós helyreállítási alap forrásaiért. A kormány vállalja, hogy az egyszereplős közbeszerzések arányát 15 százalék alá viszi, de további szigorításokat is tesz - mondta, hangsúlyozva: minden olyan kérdésben nyitott a kabinet, ahol az unió nem politikai, hanem szakmai kritikás fogalmazott meg.

Hozzátette: a bizottságot jogszabály kötelezi a megállapodásra, és ebben az alapban is van béremelést szolgáló forrás. Ezért bírálta az ellenzéket, amely mindent megtesz, hogy megakadályozza Magyarország hozzáférését az uniós forrásokhoz, miközben európai parlamenti képviselőik uniós forrásból 5 milliós fizetéseket kapnak - érvelt. Szerinte ezzel azt szolgálják, hogy az orvosok, a tanárok ne jussanak béremeléshez.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán