Videón, ahogy kis híján gyerekeket csap el a vonat

Hajszálon múlt a tragédia május 20-án, pár perccel délután öt óra után egy vasúti hídon, a kanadai Torontóban. Három tizenéves fiú kóborolt a síneken, kettőjüknek csak az utolsó pillanatban sikerült félreugrani, amikor megérkezett a vonat – idézi a CBC kanadai hírportál hírét a 24.hu.

A mozdonyvezető fülkéjében működő kamera videóra vette az esetet, lásd alább. A felvételen látszik, hogy az egyik fiú egy párhuzamos sínpár mellett áll, két másik azonban azon a vágányon tartózkodik, amelyiken a szerelvény halad. A két fiú egy rövid ideig a vonat előtt fut, mintha megpróbálnák lehagyni a szerelvényt, végül aztán kitérnek az útjából.

Az egyikük a lehető legrosszabb megoldást választva keresztezte a vonat útját.

⚠️ This heart-stopping video shows the dangers of walking on railways. Watch as young people come within a foot of serious injury or death while trespassing on a rail bridge in Toronto.



Talk to your kids about rail safety. Resources here: https://t.co/X5uS2ewqui #MetrolinxFYI pic.twitter.com/R8P6dmDFdW — Metrolinx (@Metrolinx) May 30, 2022