A luhanszki régió 95 százalékát elfoglalták az orosz erők - közölte a terület kormányzója.

Az orosz csapatok utánpótlást kaptak, az ukránok viszont fáradnak a három hónapja tartó harcokban - mondta el az InfoRádió Reggelinfó című műsorában Bendarzsevszkij Anton Oroszország-szakértő.

"A megye utolsó ukrán kézben lévő települését is megközelítették az orosz erők, az ukrán hadsereg számára nem annyira áll jól a helyzet. Az utolsó előtti városban még folynak a harcok, és ha lezárulnak, már tényleg csak egy csapás lesz hátra a tartományban, és olyan ostromgyűrű jön létre, amilyet korábban Mariupolban láthattunk" - vázolta a luhanszki helyzetet a szakértő.

#Russian forces have likely abandoned efforts to complete a single large encirclement of #Ukrainian forces in eastern Ukraine and are instead attempting to secure smaller encirclements—enabling them to make incremental gains.



