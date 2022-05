Eladja oroszországi éttermeit a McDonalds

A McDonald's két hónapja függesztette fel éttermeinek üzemeltetését Oroszországban, nem sokkal az ukrajnai háború kezdete után.

"Az ukrajnai háború okozta humanitárius válság és az azt megelőző, kiszámíthatatlan működési környezet hatására azt a következtetést vontuk le, hogy oroszországi üzleti tevékenységünk folytatása már nem tartható fenn és nem áll összhangban a McDonald's értékeivel" - áll a vállalat közleményében, melyet a CNBC idézett.

A McDonald's az amerikai kapitalizmus szimbólumaként 32 évvel ezelőtt nyitotta meg első éttermét Oroszországban. A moszkvai Puskin téren akkor emberek százai álltak sorban, hogy megkóstolhassák ételeiket. 2022-re több mint 800 éttermüket több mint 62 ezer alkalmazott működtette az országban.

Az éttermekre helyi vásárlót keresnek.

"Elkötelezettek vagyunk globális közösségünk iránt, szilárdan meg kell őriznünk értékeinket. Ezt azt jelenti, hogy le kell szerelnünk logóinkat ezekről az éttermekről" - mondta Chris Kempczinski, a McDonald's vezérigazgatója a hétfői közleményben.

Segítik alkalmazottaikat

Oroszország ukrajnai invázióját követően a McDonald's először hallgatott, aztán a közfelháborodás és a közvélemény nyomására olyan nagy amerikai márkák társaságában, mint a Starbucks és a Coca-Cola, szüneteltették oroszországi tevékenységüket.

Most a vállalat eltávolítja nevét, logóit, étlapjait és márkajelzéseit korábbi éttermeiről, a védjegyét azonban megtartja Oroszországban.

Az alkalmazottakat igyekeznek addig fizetni, míg át nem tudják adni az éttermeket, és próbálják őket abban is segíteni, hogy az új tulajdonosnál is állást kapjanak. Az ukrán éttermeket továbbra is zárva tartják, a dolgozók teljes fizetésüket megkapják.

Nagy költség volt az üzemeltetés felfüggesztése

Oroszország és Ukrajna a McDonald's teljes értékesítésének mintegy 2 százalékát, bevételének mintegy 9 százalékát és működési bevételének 3 százalékát adta. Az orosz piacról való kivonulással kapcsolatos döntéshez kapcsolódóan elsősorban nem készpénz jellegű, mintegy 1,2-1,4 milliárd dolláros költséget számolnak el. Márciusban a vállalat azt mondta, hogy

az ideiglenes leállás havonta körülbelül 50 millió dollárba,

azaz részvényenként 5-6 centbe kerül.

Korábban olyan hírek terjedtek, miszerint más néven, de visszatérnek majd az országba: a hétfői bejelentés ezeket teljes mértékben cáfolja.

Nyitókép: Pexels