Az oroszok még nem tudják, milyen szűkre kell húzniuk a nadrágszíjat a szankciók miatt

A megtakarításaik miatt aggódó oroszok az első szankciók bevezetésének idején sorban álltak az ATM-ek előtt, hogy pénzükhöz juthassanak: azóta az ország sikeresen fizeti a külföldi adósságait és látszólag jól lavíroz a szankciók ellenére – a hangsúly azonban a látszólagosan van Elina Ribakova, a Nemzetközi Pénzügyi Intézet helyettes vezető közgazdásza szerint.

Az orosz acélgyártók, vegyipari gyártók és autógyárak már most is érzik a háborús erőfeszítések megbénítására hozott szankciók súlyát. Az orosz központi bank által nemrégiben több mint 13 ezer vállalkozás körében végzett felmérésből kiderült, hogy sokuknak gondot okoz az olyan áruk, mint a mikrochipek, autóalkatrészek, csomagolóanyagok vagy akár gombok behozatala az országba.

A nyersanyag- és alkatrészhiány miatt sok vállalat kényszerül arra, hogy bezárja orosz gyárait.

A Toyota például leállította az Oroszországba irányuló autóimportot, és márciusban felfüggesztette szentpétervári üzemének működését a konfliktushoz kapcsolódó ellátási lánc zavaraira hivatkozva – írja a BBC.

Erősebb szankciók a vártnál

Timothy Ash, a BlueBay Asset Management közgazdásza szerint a szankciók összességében sokkal agresszívebbek voltak, mint amire sokan számítottak.

"Úgy gondolom, hogy a hosszabb távú hatás pusztító lesz. Az, hogy Oroszországot kizárták a nyugati ellátási láncokból, mert megbízhatatlan partner, recesszióba taszítja az országot" – vélekedik.

Még az orosz jegybank is elismerte, hogy mivel a vállalatok más beszállítókat keresnek, a hajózási társaságok bojkottal küzdenek, és nem jutnak hozzá a szükséges technológiához,

az ország a fordított iparosítás időszakával néz szembe.

"A valóság az, hogy Oroszországnak korlátozott hozzáférése lesz a pénzügyi piacokhoz, alacsonyabb lesz a növekedés, alacsonyabb az életszínvonal és magasabbak lesznek a hitelfelvételi költségek" – teszi hozzá Timothy Ash.

Teljes a bizonytalanság

Az oroszok mindeközben nem tudják, mi várhat még rájuk – főként azt, hogy munkahelyeiknek mi lesz majd a sorsa.

"Sok embernek fogalma sincs arról, hogy mi fog történni… Lehet, hogy még mindig étterembe járnak, dolgozni mennek, és nem sok változást látnak, mert a cégek, amelyeknek dolgoznak, nem tudják, hogy mit terveznek" – fogalmazott Elina Ribakova.

Egyes nyugati nagyvállalatok, mint a McDonald's és a Levi's, továbbra is több ezer orosz alkalmazottnak fizetnek annak ellenére, hogy kivonultak az országból, de félő, hogy egyre többen vesztik majd el munkahelyüket annak hatására, hogy a háború hosszú ideig tarthat.

Nő a munkanélküliség

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester áprilisban arra figyelmeztetett, hogy csak a fővárosban 200 ezer munkahely van veszélyben, míg a Trading Economics előrejelzése szerint a munkanélküliségi ráta Oroszországban 2024-re 7 százalékra ugorhat. Az IT-szakemberek és más szakemberek elvándorlása már most is nagymértékű. Több tanácsadó cég is kivonult az országból, a lettországi székhelyű Meduza független orosz hírportál jelentése szerint pedig akár 5000 Yandex-alkalmazott is elhagyhatta Oroszországot, egyesek a technológiai óriáscég háborús tartalmak cenzúrázása miatti aggodalmakra hivatkozva.

Az itt maradottak számára a megélhetés jelenti a legnagyobb gondot.

"Van, aki szerint az oroszok hozzászoktak a nehéz körülményekhez, de a valóságban 20 évig viszonylagos jólétben éltek. Megszokták azt" – mondta Ash.

A háború kezdetével ellentétben most az üzletek polcain minden megtalálható, amire az oroszoknak a mindennapokban szüksége lehet,

épp csak az ár emelkedett meg jelentősen.

A zsugorodó gazdaság és az ellátási láncok zavar miatt a közgazdászok arra számítanak, hogy az infláció 2022-ben Oroszországban legalább 20 százalékos lehet.

Vannak, akik létfontosságú gyógyszerekhez férnek hozzá nehezen most, de a legkomolyabb árat a szegények fizetik majd meg. Vlagyimir Putyin miattuk tette azt az ígéretet, hogy a nyugdíjak és a munkanélküli ellátás tartja majd az iramot az infláció mértékével.

Jelenleg az emelkedő üzemanyagárak miatt az olajból származó bevételek is biztonságot jelenthetnek Oroszország számára, de az orosz olajtól való függetlenedés – akár fél, akár egy év múlva következik majd be – súlyos csapát jelenthet majd az ország számára.

Nyitókép: MTI/EPA/Anatolij Malcev