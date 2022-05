Fordulat, folytatás vagy befejezés jön a győzelem napjával? - A háború hétfői hírei

2022.05.09. 10:23

Könnyen álláshoz jutnak a menekülők

Hamar találhatnak állást az Ukrajnából menekülők Magyarországon - közölte az MTI-vel hétfőn a Prohuman. A munkaerő-közvetítő szerint a belföldi munkaadók felismerték, hogy a szomszédos országból érkezők sokféle munkakör betöltésére alkalmasak - írták. Információs pontjaikon már csaknem 2500 menekült jelezte, hogy munkát vállalna, közülük 400-an már el is kezdhettek dolgozni. A cég tapasztalatai alapján a Magyarországra érkezők közül sokan hosszú távra terveznek itt. A közlemény szerint a vállalatokat váratlanul érte a nehéz helyzetbe került emberek fogadása, utaztatása, lakhatásának biztosítása, adminisztrációs teendőik intézése. A Prohuman ezért humanitárius és kormányzati szervezetekkel együttműködve segít a rászorulóknak. A munkaerő-közvetítő safeinhungary.hu címen honlapot is létrehozott, hogy összekösse a munkaadókat a háború elől menekülőkkel. A regisztráló cégek ezen keresztül díjmentesen érhetik el a jelentkezőket, akik ukránul is olvashatják az oldalt. (MTI)