Ritka felvétel: így fest a pilótafülkéből egy légi támadás

Az alább megtekinthető talán az első olyan videó az ukrajnai háborúból, ami egy Szu–25-ös repülőgép pilótafülkéjéből készült, vélhetően egy sisakkameráva – írja a Portfolio. A videón az látható, hogy a gép Popaszna fölé repül, majd nem irányított rakétákkal a település külvárosi részét támadja.

Bár kétségkívül látványos és haditechnikai szempontból érdekes a videó, a lap szerint annyit érdemes megjegyezni, hogy a nem irányított rakéták használata lakott települések körül igencsak veszélyes, potenciális civil áldozatokkal járó művelet.

A videón nem látható, hogy a Szu–25-ös pontosan mit talál el, annak ellenére sem, hogy viszonylag alacsonyan repül.

Reportedly video from a Russian Su-25 attack aircraft firing on targets in Popasna. https://t.co/1eQD7XU14V pic.twitter.com/mL2pFT2ct3 — Rob Lee (@RALee85) May 9, 2022

Korábban kikerült egy hasonló videó egy Ka–52-es harci helikopterről is, ez viszont egyértelműen katonai célpontokat támadott és le is lőtték a végén:

Video from the Russian MoD showing a Russian Ka-52 helicopter making an emergency landing apparently during the February 24 air assault operation on Hostomel airport. Can’t see much damage to the helicopter from the video. https://t.co/mGqehzjgwL pic.twitter.com/TPhsVdVwXE — Rob Lee (@RALee85) March 18, 2022