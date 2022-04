Hatalmas robbanások után lángol egy nyugat-oroszországi olajtározó és még valami – videók

Hétfőre virradóra hangosan robbanások hallatszottak a Moszkvától 380 kilométerre délnyugatra fekvő nyugat-oroszországi Brjanszk városában. A legfrissebb hírek szerint két olajtározó lángolhat a 400 ezres városban, ami durván félúton fekszik Kijev és Moszkva között. A hatalmas tüzek szinte bevilágították a települést – írja a 444.hu.

Különböző hírforrások 7 és 25 közé teszik a halottak számát, de ezek nem megerősített hírek.

A hatóság szerint a tűznek nem volt sérültje, és a lakosság evakuálása nem szükséges – írja az MTI. Az oltás megkezdődött, az éjszaka keletkezett tűz okát nem közölték.

Az első jelentések hajnalban egy ilyen létesítmény kigyulladásáról számoltak be, a rendkívüli helyzetek minisztériuma regionális kirendeltségének közleményét idézve. Az Interfax később két tároló, a RIA Novosztyi pedig egy tároló égéséről számolt be – áll az MTI jelentésében.

Egy felvétel éjjelről:

Russia, city of Brjansk burns. Supposedly oil and ammo dumps. False flag or Ukrainian attack? pic.twitter.com/9XyUAWtmFJ — Lucky ?IOTA❤️ #IOTA #ALGO (@Iota_Godfather) April 25, 2022