Zátonyra futott az Ever Given unokatestévre, az Ever Forward

Szinte napra pontosan egy évvel azután, hogy az Ever Given egy hétre elzárta a Szuezi-csatornát – ami a szenzáció mellett globális kereskedelmi káoszt is okozott –, a konténerhajó testvérhajója (illetve némileg kisebb, de így is hatalmas méretei miatt: unokatestvére) is zátonyra futott a marylandi Chesapeake-öbölben, az USA-ban – szemlézi a The Guardian hírét az Origo.

Az amerikai parti őrség szóvivője közölte, hogy az Ever Forward vasárnap este 9 óra körül futott zátonyra, miután eltévedt a Craigshill-csatornában, a 16-os és 14-es bóják között, a Gibson-szigetnél, amikor a baltimore-i kikötőből a virginiai Norfolkba próbált eljutni, és a parti őrség azóta is a kimentésén fáradozik.

Még vizsgálják, hogy mi okozhatta a balesetet, ami szerencsére nem vezetett sérülésekhez, és nem okozott kárt a hajónak. De minden valószínűség szerint nagy húzóerőre, kedvező árapályi körülményekre (a hónap későbbi részében), esetleg kotrásra vagy üzemanyag (vagy rakomány) eltávolítására is szükség lesz ahhoz, hogy a hajót újra vízre lehessen tenni.

Az amerikai parti őrség vezetője utasítást adott ki, amely előírja a hajó legénységének, hogy négyóránként mérjék meg az Ever Forward összes tartályát, hogy ellenőrizzék az esetleges szennyezés lehetőségét, és jelentsenek minden észrevehető változást a hajó stabilitásában, a merülési értékeiben.

A 400 méteres Ever Givenhez hasonlóan a 334 méteres Ever Forward is a tajvani székhelyű Evergreen Marine Corp. tulajdonában van.

A mostani viszont aligha azonos a Szuezi-csatorna incidensével. Ebben az esetben az Ever Forward nem akadályozza a baltimore-ból ki- és belépő hajóforgalmat.

