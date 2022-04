Kis-Benedek József: a háború nagyon küzdelmes szakasza következik

Kis-Benedek József szerint nem sok értelme volt annak az orosz módszernek, miszerint egész Ukrajnát támadták, hiszen ezáltal rendkívül szélesre nyílt a front. Mint mondta, az új stratégiának épp az a lényege, hogy csak bizonyos pontokra koncentrálnak, egy-egy helyre összpontosítva az erőket, technikai eszközöket. Ennek eredményeként az is látható, hogy a legmagasabb szinten, tehát az orosz haderő hadműveleti vezetésében is váltásra került sor Alekszandr Dvornyikov kinevezésével, de a hadműveletek területén is sok embert lecseréltek, követve azt a stratégiát, amit a politikai vezetés szeretne megvalósítani, nevezetesen: minél több eredményt elérni a terepen azért, hogy a béketárgyalásokon azt érvényesíteni tudják – magyarázta a nemzetbiztonsági szakértő.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára szerint azt egyelőre nehéz megmondani, hogy az oroszok a későbbiekben tovább akarnak-e nyomulni, de első lépésben biztosan a már uralt területek megtartása lesz a céljuk. „Föladásról nem hiszem, hogy szó lenne” – fűzte hozzá Kis-Benedek József, ugyanis világosan látszódik, hogy egy ütköző övezetet igyekeznek létrehozni, alapvetően Kelet-Ukrajnára összpontosítva. Szerinte sok mindent az fog eldönteni, hogy azokat a haditechnikai eszközöket, amiket az ukránok kaptak, és folyamatosan kapnak, gondolva itt elsősorban a páncéltörő- illetve légvédelmi eszközökre, hogyan is fogják tudni alkalmazni. „Eddig sikerrel használták”, de kérdés, hogy mi lesz abban az esetben, ha az oroszok egy-egy helyszínre összpontosítják az erejüket – fejtegette a szakértő, aki szerint emiatt

nehéz feladat elé néznek az ukránok.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök minap azt nyilatkozta, hogy a béke érdekében sem hajlandó átengedni ukrán területeket az oroszoknak, jóllehet, március végén még olyasmiről beszélt, hogy a dombászi területekről kész megállapodni. Kis-Benedek József szerint az ukrán elnök hétfői nyilatkozata érthető, hiszen, a feladott területek presztízsveszteséget jelentenének, továbbá a tárgyalások során is kellemetlenebb pozícióba kerülnének, ha elengedné őket. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa szerint ennek ellenére kénytelenek lesznek, legalábbis a szakadár köztársaságok esetében azokról a területekről lemondani, amelyek eddig is orosz ellenőrzés alatt álltak.

„Vagyis egy nagyon nehéz küzdelme jön politikai és katonai szempontból is” – hangsúlyozta a szakértő megismételve:

mindenképp területfeladásra fognak kényszerülni az ukránok, a kérdés, mekkora mértékben.

A Bloomberg hírügynökség szerint hétfő este Mariupolban az orosz erők ismeretlen eredetű mérgező anyagot vettek be civilek ellen egy pilóta nélküli gépről. Kis-Benedek a hírre reagálva úgy fogalmazott, bár elképzelhető, hogy beköszönhet a vegyi fegyverek bevetésének időszaka, az ilyen állításokkal nagyon óvatosan kell bánni, mert még megerősítésre szorulnak. De sor került már hasonlóra más területeken, például a szíriai háborúban, valamint Irak is nyugodtan említhető – jegyezte meg.

„Ha az orosz vezetés úgy értékeli – hangsúlyozta –, hogy ilyeneket alkalmaznak, nem nagy mennyiségben, de bevethetik, ennek viszont elég súlyos következményei lesznek az oroszokra nézve is, nem beszélve a támadást elszenvedő félről, tehát az ukránokról.”

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij