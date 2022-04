Vlagyimir Putyin: elkerülhetetlen volt a harc, mert Ukrajnát oroszellenessé kezdték alakítani

"Ukrajnát elkezdték oroszellenes hídfőállássá átalakítani, elkezdték felnevelni a nacionalizmus és a neonácizmus ott már régóta meglévő csíráit" - hangoztatta az államfő.

"Szándékosan növesztették a neonácizmus csíráit, és Oroszország összeütközése ezekkel az erőkkel elkerülhetetlen volt, csak az alkalmas időt várták a támadásra" - fogalmazott Putyin.

Hangot adott álláspontjának miszerint a neonáci eszmék mélyen meggyökereztek Ukrajnában. Putyin szerint az általa "különleges hadműveletnek" nevezett háború céljainak elérésével Moszkva egyfelől megsegíti a Donyec-medence népét, másfelől "intézkedéseket tesz Oroszország biztonságának garantálása érdekében".

Emlékeztetett rá, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan beszél arról, hogy Kijevnek nem tetszik az ukrajnai rendezésről megkötött Minszk-2 megállapodás egyetlen záradéka sem, más ukrán tisztségviselők pedig azt mondták, hogy a minszki megállapodások végrehajtása "lehetetlen".

"Nyilvánosan elutasították (a minszki megállapodások végrehajtását). Egyszerűen lehetetlen tovább tűrni ezt a nyolc éve tartó népirtást" - hangoztatta az orosz elnök.

A genocídium fogalma egyébként több nyugati szakértő és a hágai Nemzetközi Bíróság szerint sem vonatkoztatható a délkelet-ukrajnai konfliktus áldozataira a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről rendelkező 1948-as egyezmény alapján.

Nem lehetett elszigetelni a Szovjetuniót, és nem lehet elszigetelni Oroszországot - tudósított az elhangzottak többi részéről a Sky News. Vlagyimir Putyin az oroszországi Vosztocsnij űrrepülőtéren arról is beszélt a brit portál tudósítása szerint, hogy "a szankciók teljesek voltak, az elszigeteltség teljes volt, de a Szovjetunió még így is első volt az űrben. Nem áll szándékunkban elszigetelődni. A modern világban lehetetlen bárkit is szigorúan elszigetelni - különösen egy olyan hatalmas országot, mint Oroszország" - idézte a Portfolio.

Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője kijelentette, hogy

az orosz hadsereg légi és tüzérségi csapásokkal hiúsította meg ukrán "nacionalisták" százfős csoportjának Mariupolból hétfő éjjel megkísérelt kitörését.

A tábornok szerint az Iljics gyárból elindított akcióban a kísérlet mintegy ötven részvevője életét vesztette, három ukrán harckocsi, öt gyalogsági harcjármű és hét jármű megsemmisült, további 42 ukrán katona önként letette a fegyvert és megadta magát.

A donyecki "népi milícia" hétfőn arról tett bejelentést, hogy Mariupolban ellenőrzése alá vette a kikötőt és már csak a gyárnegyedben vannak ukrán fegyveresek. Az orosz média, katonai szakértőkre hivatkozva, hetek óta lebegteti azt a narratívát, hogy a városban található Azovsztal fémmű hétszintes kazamatáiban NATO-országokból érkezett kiképzőtisztek rejtőzhetnek, ennek tulajdonítható az orosz hadvezetés által értelmetlennek minősített ellenállás és a több, helikopterrel és hajóval sikertelenül megkísérelt mentési akció.

Konasenkov korábban, lehallgatott rádiókommunikációra hivatkozva arról beszélt, hogy az Azovsztal területén külföldi zsoldosok vannak, akik az oroszon és az ukránon kívül, hat európai nyelven érintkeznek.

⚡️Assessment of the current situation in Mariupol⚡️ pic.twitter.com/rmfRm1vwkv — AZ Military News (@AZmilitary1) April 11, 2022

A tábornok kedden azt mondta, hogy az orosz erők légi és tengeri indítású precíziós rakétákkal egy repülőgép-felszerelést tároló védett hangárt és egy lőszerraktárt semmisítettek meg a Hmelnickij megyében lévő Sztarokonsztantiniv katonai repülőtéren, valamint egy lőszerraktárt a Kijev megyei Havrilovka közelében. Beszámolója szerint az orosz légierő az éjszaka folyamán 32 ukrán katonai létesítményt rombolt le, a légvédelem pedig két drónt lőtt le.

A RIA Novosztyi hírügynökség kedden orosz és ukrán katonai informátorokra hivatkozva azt írta hogy Odesszában egy "titkos NATO-megfigyelőcsoport" kezdte meg munkáját. Ennek tagjai az értesülés szerint a Nordstarsupport Group román biztonsági magáncég romániai munkatársai. A csoport feladata a Fekete-tengeren közlekedő orosz hajók megfigyelése.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Mihail Klimentyev