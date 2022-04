A hatodik szankciós csomagról tárgyalhatnak az uniós külügyminiszterek

Az Európai Unió (EU) tagállamainak külügyminiszterei Luxembourgban tervezett tanácsülésükön egyebek mellett várhatóan Oroszországgal szembeni újabb, immár a hatodik uniós szankciós csomag részleteiről tárgyalhatnak, olaj- vagy gázimportra vonatkozó javaslat azonban nincs az asztalon - közölték a tanácskozás részleteit ismerő uniós diplomaták.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken, kijevi tátogatása alkalmával közölte: az EU már ez idáig is súlyos szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, most pedig a hatodik szankciós csomag előkészítésén dolgozik.

Az Európai Unió pénteken fogadta el az Oroszország elleni szankciók ötödik csomagját válaszul az Ukrajna elleni orosz katonai agresszióra, valamint az orosz fegyveres erők által Ukrajnában elkövetett atrocitásokra.

A szankciós csomag egyebek mellett uniós behozatali tilalmat rendel el az Oroszországból származó szénre és más szilárd fosszilis üzemanyagokra, valamint olyan termékekre, mint a fa, a cement, a műtrágya és egyes luxuscikkek. Megtiltja az orosz lobogó alatt lajstromozott hajók kikötését az uniós kikötőkben. Általános tilalmat rendel el az orosz vállalatok számára az uniós tagállamok közbeszerzéseiben, valamint teljes tranzakciós tilalmat ír elő négy nagy orosz bank esetében. Emellett szankciós listára helyezett oligarchákat és üzletembereket, magas rangú orosz parlamenti tisztviselőket, valamint a dezinformáció terjesztőit és támogatóit.

Információk szerint az uniós tagállamok külügyminiszterei hétfőn

várhatóan jóváhagyják az EU újabb 500 millió eurós, fegyvervásárlás céljára elkülönített támogatásának felszabadítását Ukrajna számára.

Tanácsi tájékoztatás alapján az Ukrajna elleni orosz agresszió fejleményeinek megbeszélése mellett a szakminiszterek áttekintik majd a közelmúlt eseményeit és az aktuális ügyeket, többek között a Maliban, Líbiában és Jemenben kialakult helyzetet.

Ezt követően véleménycserét folytatnak a Global Gateway elnevezésű új európai stratégiáról, amelynek célja világszerte fellendíteni az intelligens, tiszta és biztonságos összeköttetéseket a digitális, az energia- és a közlekedési ágazatban, valamint az egész világon megerősíteni az egészségügyi, az oktatási és a kutatási rendszereket.

A szakminiszterek munkaebéd keretében nem hivatalos megbeszélést tartanak majd Anniken Huitfeldt norvég külügyminiszterrel és Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir izlandi külügyminiszterrel - közölte az uniós tanács.

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej