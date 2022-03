Moszkva reagált Joe Biden nyilatkozatára

A Kremlt aggodalommal töltik el Joe Biden amerikai elnök újabb, Vlagyimir Putyin orosz államfőre tett megjegyzései és továbbra is élénk figyelemmel kíséri a tengerentúli vezető kijelentéseit - nyilatkozott Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő.

"Ez a kijelentés mindenképpen aggodalmat kelt. Az amerikai elnök nyilatkozatait továbbra is a legnagyobb figyelemmel kísérjük, gondosan rögzítjük őket, és a jövőben is így fogunk tenni" - mondta.

Biden szombati varsói beszédében az ukrajnai háborúval kapcsolatban "mészárosnak" nevezte Putyint, aki szerinte "nem maradhat hatalmon". Az kijelentést utólag a Fehér Ház szóvivője, az amerikai külügyminiszter és maga az elnök is úgy magyarázta, hogy Washingtonnak nem célja a rendszerváltás előidézése Oroszországban.

Peszkov szombaton a varsói Biden-beszéddel kapcsolatban azt mondta, hogy nem az amerikai elnökön múlik, ki lesz hatalmon Oroszországban, az államfőt az oroszok választják.

Múlt hétfőn bekérették John Sullivan moszkvai amerikai nagykövetet az orosz külügyminisztériumba, ahol tiltakozó jegyzéket adtak át neki Biden korábbi, Putyinnak címzett "elfogadhatatlan kijelentéseivel kapcsolatban". Az orosz diplomáciai tárca szerint "az amerikai elnök ilyen magas rangú államférfiúhoz méltatlan kijelentései az amerikai-orosz kapcsolatokat a szakítás szélére sodorják".

A nagykövetet figyelmeztették, hogy Oroszország az ellene irányuló ellenséges lépésekkel szemben határozottan és keményen fel fog lépni. Az orosz diplomáciai tárca szerint Sullivan nagykövetnek az aktuális kétoldalú kérdések megvitatása során "élesen vetették fel az Egyesült Államokban működő orosz diplomáciai képviseletek munkája normális feltételei biztosításának kérdését, beleértve a zavartalan működésük garanciáit".

Biden március 17-én erkölcstelen háborút folytató "gyilkos diktátornak" és "gonosztevőnek" és "háborús bűnösnek" nevezte Putyint.

"Halljuk és látjuk a kijelentéseket, amelyek ténylegesen már Putyin elnökhöz intézett személyes sértések"

- reagált az elhangzottakra akkor Peszkov, megjegyezve, hogy ilyenek most már naponta elhangzanak az amerikai államfő részéről.

"Tekintettel Biden úr ilyen ingerlékenységére, időnkénti feledékenységére és fáradtságára, amely végül agresszív kijelentésekhez vezet, valószínűleg nem fogunk kemény értékelést adni, hogy ne váltsunk ki további agresszivitást" - tette hozzá.

Biden egy évvel korábban, egyik televíziós nyilatkozatában igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy gyilkosnak tartja-e Putyint. Másoknak sem tetszett a kijelentés Nem támogatják az Egyesült Államok szövetségesei Joe Biden amerikai elnök legutóbbi, a hétvégén Varsóban tett megjegyzését, miszerint Vlagyimir Putyin orosz elnök "nem maradhat hatalmon" - jelentette a The Washington Times .



Az amerikai napilap a cikkében "követelésként" említi az elnök megjegyzését, majd kifejti, hogy Emmanuel Macron francia elnök, valamint magas rangú brit és török tisztségviselők is elhatárolódtak Biden "követelésétől", amely a lap szerint megbonyolíthatja az orosz-ukrán háború befejezését, mivel Putyin elnök politikai helyzetének megváltoztatását a háború kifejezett céljává tette.

A The Washington Times emlékeztet arra, hogy a "Biden-adminisztráció két magas rangú kormányzati tisztségviselője is igyekezett pontosítani, más szóval eltakarítani Biden elnök láthatóan spontánul tett, az előzetesen jóváhagyott elnöki beszéd szövegétől eltérő megjegyzését", és hangsúlyozni, hogy Washington nem ragaszkodik a moszkvai "rendszerváltáshoz" a Kremlben.

Nyitókép: MTI/PAP/Radek Pietruszka