Lezárja a 25 milliós Sanghajt is Kína, több nagyváros karanténban van már

A csaknem 25 milliós lakosú Sanghajban vasárnap 50 covid-megbetegedést és 3450 tünetmentes fertőzöttet regisztráltak, ami a legnagyobb napi esetszám volt a járvány 2019-es kezdete óta. A hatóságok ezért úgy döntöttek, hogy lezárják a várost.

Hétfőtől a Shanghaj keleti felében található lakónegyedeket vonták karantén alá öt napra, és megkezdték az ott lakók tesztelését. A város nyugati felét péntektől kezdve érintik majd hasonló intézkedések.

A lezárás idejn az érintett területeken élők nem hagyhatják el otthonukat, a szükséges használati cikkeket és élelmiszereket pedig kizárólag házhozszállítás útján szerezhetik be.

A hatalmas városban a karantén kihirdetése után sokan pánikvásárlásba kezdtek.

"Nem érzem magam biztonságban és sok pletykát hallok arról, hogy már hiány van bizonyos termékekből, és másból is tanácsos bevásárolni. Az árak pedig emelkednek és az emberek pánikolnak" - mondja egy helyi férfi.

A lezárt városrészekben található cégeket arra szólították fel, hogy vagy zárt rendszerben folytassák a tevékenységüket, vagy oldják meg, hogy a dolgozóik otthonról láthassák el a munkájukat.

"Beleszorultak a saját zéró covid politikájukba a kínai vezetők, vagyis annyit mondták, hogy a kínai járványkezelés sikeres és Kínában nem fog elszabadulni a covid, hogy ez részévé vált a mostani vezetés fő eredményeinek és politikáinak, és most már nem merik elengedni" - mondta Salát Gergely Kína-kutató múlt héten az InfoRádió Aréna című műsorában. Arról is beszélt, hogy az ország zéró toleranciát hirdetett a koronavírussal kapcsolatban, ám ez a rendkívül fertőző omikron variánsnál egyre nehezebben tartható.

A szakértő szerint a helyzetet nehezíti, hogy kevés kínainak van megfelelő védettsége.

"Ott van egy populáció, amely bár be van oltva, ám egyrészt az első oltások már kezdenek lejárni, másrészt nem biztos, hogy a kínai oltások a leghatékonyabbnak az omikron ellen. Harmadrészt pedig természetes immunizáció nincsen, tehát néhány ezer ember kivételével senki nem volt covidos Kínában. Emiatt

nagyon kockázatos lenne most ráengedni az erre a 1,4 milliárd emberre az omikron variánst.

Ezért még küzdenek azzal, hogy ha valahol feltűnik a vírus, akkor azonnal, célzottan, azt az adott helyszínt lezárják. Nem tudom, hogy ez meddig lesz tartható és nem kellene-e előbb-utóbb nekik is túlesni egy járványhullámon" - mondta Salát Gergely.

A március elején indult újabb járványhullám miatt már több kínai nagyvárost is karantén alá vontak. Lezárták például az Oroszországgal határos, északkelet-kínai Csilin tartomány székhelyét, a 9 milliós Csangcsunt, valamint a tartomány második legnagyobb városát, a 4,5 milliós Csilint, továbbá a 17 milliós dél-kínai Sencsent is. Ütemesen romlott a helyzet Március 1. és 26. között Sanghajban 12 513 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak; vasárnap 50 Covid-megbetegedést és 3450 tünetmentes fertőzöttet regisztráltak a csaknem 25 milliós városban, ami a legnagyobb napi esetszám volt a járvány kezdete óta.

Sanghaj a megbetegedések és a tünetmentes fertőzöttek összesített napi adatát tekintve megelőzte a kínai szárazföldön jelenleg végigsöprő járványhullámban eddig legsúlyosabban érintett, északkelet-kínai Csilin tartományt. Vasárnap Csilinből 1086 újabb megbetegedést és 907 panaszmentes fertőzöttet jelentettek. A március eleje óta kialakult járványhullámot a koronavírus omikron BA.2 altípusának terjedése okozza, ezt a variánst az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rendkívül fertőzőnek nevezte.

(A nyitóképen: Védőmaszkos emberek várakoznak egy sanghaji bolt előtt 2022. március 27-én, miután kiderült, hogy másnaptól két részletben lezárják a nagyvárost.)

Nyitókép: MTI/AP