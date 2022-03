Rekord számú megfertőződés és haláleset mellett nyit Dél-Korea

Nemcsak a napi új esetek száma magas: 429 ember hunyt el az országban egyetlen nap alatt a betegség következtében a csütörtöki hivatalos számok szerint. Ennek ellenére a korábbi szigorú intézkedések helyét azok feloldása veszi át.

A sok megbetegedést az omikron variáns számlájára írják: koreai, a lakosság körében végzett felmérések szerint sokan számítottak arra, hogy megbetegszenek majd, ám a fertőzés következményei miatt kevesen aggódtak az NBC News cikke szerint.

Elszámították magukat

A napi fertőzési számok azonban jóval magasabbak, mint azt az egészségügyi hatóságok előre jelezték. Szerdán a kormány 400-500 ezer közötti napi esetszámot jósolt a csúcsra, kevesebb mint egy hónappal ezelőtt pedig mindössze 140-270 ezer megbetegedésre számítottak naponta.

A magas számok ellenére a kormány nem tervezi, hogy ne lazítson a korlátozásokon, és ebben a közvélemény is támogatja őket.

Az éttermeknek most 11 órakor kell az éttermeknek bezárniuk, nem ellenőrzik az oltási státuszt és az oltott turistáknak a közeljövőben nem kell karanténba vonulniuk. Pénteken arról is dönthetnek, hogy feloldják-e a gyülekezés tilalmát hat fő felett. Jelenleg még kötelező a maszkviselés kültéren és beltéren is.

Úgy gondolják, ez az utolsó krízis

Dél-Koreára sosem volt jellemező a zéró Covid hozzáállás, de szigorú kontkatkutatás és karanténszabályok itt is életben voltak. Még mindig széles körű a tesztelés, de ezeket az intézkedéseket is enyhítették már. A halálesetek és a súlyos megbetegedések viszonylag alacsony számáért a nagy fokú átoltottság a felelős az országban. 86,6 százalék kapott már két oltás, közel 63 százalék pedig harmadik adagot is. Kutatások szerint a harmadik oltást is kérő 60 év alattiak körében nem volt haláleset az omikron miatt egy 141 ezer fős mintán.

Son Young-rae, az egészségügyminisztérium egy képviselője szerint a koronavírust

hasonlóan kezelik majd, mint az influenzát.

"Úgy látjuk, ez lehet az utolsó nagy krízis a koronavírussal kapcsolatosan, ha túljutunk ezen, akkor közelebb kerülünk a normális élethez" - mondta Son egy tájékoztatón.

Kevésbé félnek tőle

A Szöuli Nemzeti Egyetem végzős közegészségügyi iskolájának kedden közzétett felmérése szerint a felmérések 2020. januári kezdete óta a legmagasabb, mintegy

28 százalékos volt azoknak a dél-koreaiaknak a száma, akik úgy vélik, hogy valószínűleg elkapják a vírust,

de a legalacsonyabb, mintegy 48 százalékos volt azoknak a száma, akik aggódnak a fertőzés súlyos egészségügyi következményei miatt.

"Az emberek tudatossága a vírus veszélyességével kapcsolatban egyértelműen megváltozott. Annak ellenére, hogy az omikron változat sokkal nagyobb fertőzőképességgel rendelkezik, mint a delta, úgy tűnik, hogy viszonylag alacsony halálozási aránya enyhítette az emberek aggodalmát" - mondta a tanulmányt vezető Yoo Myung-soon professzor.

Nyitókép: MTI/AP/Ahn Jung Dzsun