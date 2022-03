Mariupol - Százezrek teljes létbizonytalanságban a városon belül

Szombaton folytatódtak az utcai harcok Mariupolban, abban a városban, ahol a héten oktatási intézményt és színházat is bombáztak az oroszok - Moszkva ezen események kapcsán állítja, az ukránok maguk aknázták alá az intézményeket, ám tény, a mariupoli színház alatti óvóhelyen mintegy ezer nő és gyermek keresett menedéket, így úszhatták csak meg élve a Fekete-tenger partjánál álló város megtámadását.

A város bevételét közben az oroszok már bejelentették, ám a Reuters brit hírügynökség egyelőre nem erősítette meg a foglalás tényét, ám az is tény, hogy megnehezült az óvóhelyeken lévők kimentése, 300 ezer ember rekedt egyelőre a városban, humanitárius folyosó nincs.

Zaporizzsjában - egy másik déli városban - pedig 38 órás kijárási tilalom kezdődött; itt az elmúlt órákban egy becsapódó rakéta 9 embert meg is ölt a BBC tudósítása szerint.

Az ország elnöke, Volodimir Zelenszkij felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalni, hogy elkerüljék a további veszteségeket, mind Ukrajna, mind Oroszország.

Utóbbi pedig azt jelentette be, hogy - mint arról az Infostart is beszámolt - a hangsebesség ötszörösével haladni képes rakétákkal semmisített meg kulcsfontosságú raktárakat Ukrajnában, olyanokat is, amelyek a föld alatt helyezkednek el.

Nyitókép: Jevhen Maloletka